Mondiaux de biathlon : deux français sur le podium du sprint

La France remporte ses deux premières médailles aux mondiaux de Biathlon à Pokljuka en Slovénie. Simon Desthieux, deuxième et auteur d'un sans-faute au tir, et Emilien Jacquelin, troisième, complètent le podium du sprint ce vendredi. La course a été remportée par le Suédois Martin Ponsiluoma.