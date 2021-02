Mondiaux de biathlon : Julia Simon et Antonin Guigonnat décrochent l'or du relais mixte simple

Un duo savoyard en or aux Mondiaux de biathlon ! Julian Simon et Antonin Guigonnat ont été sacrés jeudi champions du monde de relais mixte simple à Pokljuka en Slovénie. La Norvège et la Suède complètent le podium.

Ils n'étaient pas les plus attendus, leur sacre en est d'autant plus beau ! La paire française Julia Simon-Antonin Guigonnat a été sacrée championne du monde de relais mixte simple jeudi aux Mondiaux de biathlon à Pokljuka. La biathlète des Saisies et son coéquipier morzinois devancent la Norvège et la Suède et offrent à la France une sixième médaille dans la compétition, un deuxième titre après l'or d'Emilien Jacquelin en poursuite.

Cinq pioches en huit tirs

Très efficaces face à la cible, en ne piochant qu'à cinq reprises en huit tirs, la paire tricolore a signé une performance très solide, parachevée par un final supersonique de Julia Simon dans le dernier tour. Au coude à coude avec la norvégienne Tiril Eckhoff, la Savoyarde a distancé avec panache la leader de la Coupe du monde dans la dernière bosse. Un chef d'œuvre !