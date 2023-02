Mondiaux de biathlon : le relais mixte français remporte la médaille de bronze

Première épreuve de biathlon aux championnats du monde, le relais mixte s'est soldé ce mercredi par la victoire des Norvégiens, devant les Italiens puis les Français. Sous le soleil d'Oberhof en Allemagne, Julia Simon, actuelle leader de la Coupe du monde, l'Iséroise Anaïs Chevalier Bouchet, Emilien Jacquelin et le Jurassien Quentin Fillon Maillet ont décroché la médaille de bronze. C'est la même équipe qui avait remporté la médaille d'argent aux JO de Pékin il y a un an.

Les 19.000 spectateurs ont assisté à une course haletante et spectaculaire, sur une piste exigeante marquée par une belle montée. Les nations favorites se sont battues dans un mouchoir de poche.

La fin de la course a été marquée par une erreur de trajectoire du finisseur français, Quentin Fillon-Maillet, qui a failli rater le couloir d'arrivée. Cette faute d'inattention a été sans conséquence sur le podium.

Une course haletante

La Savoyarde Julia Simon met la France en orbite grâce à une course quasi parfaite et passe le relais en tête, avec près de 10 secondes d'avance à Anaïs Chevalier Bouchet. La première relayeuse de l'équipe norvégienne, Ingrid Tandrevold, écope au contraire d'une pénalité au tir debout.

A son tour, l'Iséroise Anaïs Chevalier-Bouchet réalise un beau relais, mais malgré des tirs presque parfaits, se fait doubler sur la piste par l'Italienne Dorothea Wierer.

Emilien Jacquelin prend le relais en 2e position, le biathlète de Villard-de-Lans reprend la tête, puis la perd au profit du Norvégien Laegreid.

Le finish prend des airs de duel entre le Jurassien Quentin Fillon-Maillet et le Norvégien Johannes Boe, quasi irrésistible depuis le début de la saison. Le tir couché n'est pas une réussite pour les deux biathlètes, qui échappent tout juste au tour de pénalité, tandis que l'Italien Giacomel prend le large. Au final, c'est bien Boe, en quête d'un Grand Chelem aux Mondiaux d'Oberhof, qui termine premier et offre à son pays la médaille d'or.

Les mondiaux de biathlon se déroulent du 8 au 19 février. Au programme, après le relais mixte, les sprints femmes et hommes, une poursuite femmes et hommes, un individuel hommes et femmes, un relais mixte simple, un relais hommes et femmes et une mass start hommes et femmes.