Mondiaux de biathlon : les Françaises à la traîne en individuel

Dans cette épreuve, la moindre erreur se paye cash avec une minute de pénalité. Lors de l'Individuel dame, ce mardi, aux Mondiaux de biathlon, en Slovénie, les Bleues étaient hors du coup. Aucune Française n'a brillé et c'est la Tchèque Marketa Davidova, l'une des rares biathlètes à avoir signé un 20/20 au tir, qui a été sacrée championne du monde.

Côté français donc, la meilleure tricolore, Anaïs Bescond, n'arrive qu'à la 18e place, tandis qu'Anaïs Chevalier finit 27e. L'athlète iséroise avait pourtant remporté deux médailles ce week-end : la médaille d'argent en sprint et le bronze en poursuite.

"J'étais un peu sur la corde raide physiquement dimanche. [...] Une seule journée de repos, c'est un peu trop juste" - Anaïs Chevalier

Depuis, Anaïs Chevalier avoue avoir du mal à enchaîner. "Je n'ai même pas pu profiter de mes médailles et c'est frustrant pour moi" a-t-elle déclaré ce mardi sur la ligne d'arrivée de l'individuel, "ça s'enchaîne tellement qu'on est obligé de passer à la suite. Pour moi, l'enchaînement est un peu dur parce que j'ai été très sollicitée ce week-end. Finalement, la récup a été un peu. On a bien senti dimanche que j'étais un peu sur la corde raide physiquement. Finalement, une seule journée de repos entre le combo sprint-poursuite et l'individuel, pour moi, c'est un peu trop juste.

Ça se joue à des petits détails : peut-être un petit manque d'hydratation. J'ai rapidement eu des crampes et tout ça, donc c'est une course moins bonne. Après, le tir est quand même correct, mais il ne paie pas aujourd'hui, pas du tout" a-t-elle conclu.

"Il faut se battre sur chaque balle, sur chaque pas, et c'est vraiment ce que j'ai fait, (...) c'est d'autant plus rageant" - Anaïs Bescond, première Française

De son côté, la première Française, Anaïs Bescond, a partagé toute sa frustration à l'arrivée "cette course est longue, vraiment, il faut avoir de la patience. Il faut se battre sur chaque balle, sur chaque pas, et c'est vraiment ce que j'ai fait aujourd'hui" a-t-elle déclaré. "J'avais cette intention de poser les choses et voilà... Je suis vraiment hyper frustrée !! Debout, j'ai des bonnes sensations. Mais j'y arrive pas ! Ça ne rentre pas ! Pourtant, je les vois vraiment belles ou vraiment pas loin ces balles. Du coup, c'est d'autant plus rageant. Voilà, donc c'est un peu à double tranchant parce que je me dis que ça aurait pu faire quelque chose de beau et qu'on est à un niveau aujourd'hui où c'est vraiment de l'exigence accrue. Et là... il m'en manque un petit peu".