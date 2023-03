Mondiaux de patinage artistique : le Bordelais Adam Siao Him Fa, seule chance de médaille française

La légende dit qu'il est né sur la glace de Villenave d'Ornon. Sacré champion d'Europe à 22 ans en janvier dernier en Finlande , Adam Siao Him Fa est au Japon, à Saitama, pour les championnats du monde de patinage artistique (20-26 mars). Unique chance de médaille tricolore en raison de l'absence du couple Papadakis-Cizeron , le Bordelais débute la compétition ce jeudi matin avec le programme court messieurs (7h50 heures françaises). L'occasion pour l'une de ses premières entraîneures, Valérie Sou, d'ouvrir la boîte à souvenirs.

Adam Siao Him Fa avait 4 ans lorsqu'il arrive un jour au Skating, l'ancienne patinoire de Villenave d'Ornon. "On avait déjà eu ses deux frères qui étaient patineurs et moi-même j'avais patiné avec sa grande sœur à l'époque donc c'était déjà une famille qui était dans le patinage. Et quand ce petit gars est arrivé sur la glace, on savait qu'il serait sur les patins. Il a été bluffant de qualité tout de suite. Un vrai petit chat incroyable. Sur le travail de carre, on sentait qu'il était clairement au dessus des autres."

Un premier programme à l'âge de 5 ans sur Le Roi Lion

Sur le toit de l'Europe et bientôt peut-être du monde, Adam Siao Him Fa a débuté sa carrière sur Hakuna Matata. Valérie Sou se souvient en effet du "premier petit programme que j'ai pu lui monter sur Le Roi Lion et à l'époque, on avait eu un petit délire avec sa maman, on lui avait mis des petites pattes de lions sur les fesses. Et je m'étais dit que si un jour ce petit patineur va très très loin, on se rappellera de ses petites pattes de lion sur son costume à 4 ans. Et effectivement, que de chemin parcouru !"

En 2011, le Skating, plus gros club de patinage artistique français dans les années 2000, doit fermer, ce qui contraint la famille d'Adam Siao Him Fa à quitter la Gironde pour s'installer à Toulouse. "Nous avons énormément de collègues en France qui voient leur club fermer pour des raisons économiques, écologiques (...) c'est très difficile et d'être un patineur et d'être entraîneur aujourd'hui malheureusement", regrette Valérie Sou, la technicienne qui travaille désormais à Charleville-Mézières (Ardennes).

Après la Haute-Garonne, le jeune champion déménage à Poitiers pour patiner aux côtés de Brian Joubert, le champion du monde 2007 et triple champion d'Europe (2004, 2007 et 2009). Le Poitou dans le rétroviseur, Adam Siao Him Fa rejoint ensuite Courbevoie en région parisienne où "il retrouve Laurent Depouilly, qui était directeur de l'équipe de Villenave d'Ornon". Aujourd'hui, Adam Siao Him Fa s'entraîne à Nice mais une partie de sa famille vit toujours en Gironde.

Lors de ces Mondiaux au Japon , le Bordelais, inconnu du grand public il y a encore deux mois, fait figure d'outsider. Les grands absents des ces mondiaux restent les patineurs russes et biélorusses, toujours interdits de participation en raison de la guerre en Ukraine. Une absence des favoris de la discipline qui relance le suspense et offre peut-être une chance supplémentaire à Adam Siao Him Fa.

