Mondiaux de Patinage artistique : première pour le duo normand Oxana Vouillamoz - Flavien Giniaux

Pas le temps de souffler pour notre couple caennais. À peine trois semaines après une 5e place aux Mondiaux junior à Calgary, Oxana Vuillamoz et Flavien Giniaux vont être lancés ce mercredi dans le grand bain de la compétition sénior. Ils participent à leurs premiers mondiaux à Tokyo (Japon).

"Là, je pense qu'il y aura plus de monde, savoure Oxana. En plus, c'est au Japon et les Japonais aiment beaucoup le patinage. Cela va être encore plus motivant de patiner dans cette ambiance."

Depuis leur arrivée à Caen en 2021, les deux patineurs épatent leur coach, le champion olympique caennais Bruno Massot. La Suissesse Oxana Vuillamoz (18 ans) et le Français Flavien Giniaux (20 ans) n'avaient jusque-là patiné qu'en individuel.

"Ils sont talentueux, ils sont jeunes. Il y a le temps mais pour moi il y a des médailles à venir."

"C'est un couple d'avenir. Ils se sont mis ensemble il y a deux ans et demi, rappelle Bruno Massot, ils n'avaient aucune expérience en couple. Le couple est une discipline très difficile, très exigeante. Aujourd'hui, ils sont le deuxième meilleur couple français donc forcément ils sont appelés pour les mondiaux séniors. Cette année ils sont surclassés. C'est bien pour eux dès cette saison de découvrir cette catégorie qui est l'élite mondiale. Je mise vraiment beaucoup sur eux, j'ai vraiment beaucoup d'espoir. Ils sont talentueux, ils sont jeunes. Il y a le temps mais pour moi il y a des médailles à venir."

En moyenne quatre ans pour former un vrai couple sur la glace

Les deux patineurs répètent leur gamme à raison d'une vingtaine d'heure d'entraînement par semaine pour instaurer une vraie confiance sur la glace. "Quand je la porte ou quand je la lance, il faut qu'elle se sente à l'aise et moi aussi, explique Flavien Giniaux. L'amplitude des lancés peut être importante. C'est ce que l'on cherche et ce qui peut rapporter des points."

"On dit qu'il faut en moyenne quatre ans pour avoir un vrai couple, estime Bruno Massot. On voit encore un peu deux individuels qui essayent de patiner ensemble. C'est ça le plus gros du travail, c'est que sur la glace l'alchimie passe super bien et qu'ils se connaissent par cœur au niveau du patinage."