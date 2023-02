Mondiaux de ski : 120.000 spectateurs sur la quinzaine, selon les organisateurs

C'est l'heure du bilan à Courchevel et Méribel après deux semaines de compétition. Vous avez pu vivre en direct et en intégralité l'ensemble des épreuves, grâce à France Bleu Pays de Savoie et ses équipes. Votre radio a réalisé plus de 45 heures d'émissions sur place . Que faut-il retenir de ces Mondiaux ?

Une météo au beau fixe

Avec un temps splendide pendant deux semaines, aucune des onze courses n'a été retardée ou annulée, une réussite inédite pour des Championnats du monde de ski alpin, rappelle l'AFP. Les organisateurs ont aussi réussi leur pari d'une compétition tenue sur deux sites différents (Méribel pour les femmes, Courchevel pour les hommes), avec des pistes saluées par les sportifs, notamment l'Éclipse, créée spécialement pour l'évènement à Courchevel. "C'est une réussite; d'après les retours des fédérations et des athlètes, nous avons des résultats au-dessus des espérances de tout le monde", s'est réjoui le président du comité d'organisation Bernard Front.

Les tribunes ne font pas le plein

À part pour quelques courses très suivies (descente hommes, slalom hommes), la compétition a manqué de public, autour de la piste ou dans des tribunes rarement pleines. De nombreux vacanciers, sur ces sites très touristiques, découvraient avec une certaine indifférence la tenue de l'événement. L'organisation avance 120.000 spectateurs pendant la quinzaine, un chiffre à nuancer avec au moins un quart de ce total comprenant des spectateurs sans billet dénombrés par ses soins au bord des pistes ou dans les "fan zone".

"Sur quelques journées ça a été plus timide, notamment en première semaine. Le ski n'a pas en France la place qu'il a en Suisse ou en Autriche, un sport national", a commenté la directrice de l'événement Perrine Pelen auprès de l'AFP. "Mais on peut se réjouir de la fréquentation et de l'enthousiasme des spectateurs"."On naviguait à vue suite à deux années de Covid. Ça joue dans la relance et la dynamique de grands événements", a ajouté le président de la Fédération française de ski (FFS) Fabien Saguez.

Shiffrin et Odermatt, reine et roi du ski alpin

Attendus, les deux champions ont vite effacé les légers doutes qui les escortaient à leur arrivée. Jeune prince du sport, Marco Odermatt débarquait à Courchevel avec un palmarès déjà très fourni en Coupe du monde, mais sans médaille mondiale. Ses victoires éclatantes en descente, discipline qu'il n'avait jamais domptée, et lors du géant, l'ont couronné nouveau roi du ski alpin, à 25 ans, un an après son titre olympique en géant, rappelle l'AFP.

De deux ans son aînée, Mikaela Shiffrin trône sur le circuit féminin depuis plusieurs années mais restait sur le mauvais souvenir des Jeux olympiques à Pékin l'an dernier, conclus sans médaille ni gloire. Après un raté lors du combiné en ouverture des Mondiaux, elle a vite chassé ce cauchemar naissant, en prenant l'argent du super-G deux jours plus tard, avant l'or du géant puis une autre médaille d'argent à l'issue du slalom, portant son total à 14 médailles aux Mondiaux.

Quelques surprises sur les pistes

Derrière les deux monarques, plusieurs surprises se sont glissées sur les podiums. À commencer par la Canadienne Laurence Saint-Germain, médaillée d'or du slalom à 28 ans, alors qu'elle n'avait jamais fait mieux qu'une sixième place dans cette discipline en sept ans de carrière. Et que dire de son compatriote James, dit "Jack", Crawford ? Ses trois podiums de Coupe du monde semblaient bien légers avant le super-G, devant les références Odermatt et Aleksander Aamodt Kilde. Mais c'est bien le skieur de 25 ans qui a glané l'or. Dans la descente féminine, la Suissesse Jasmine Flury, autre skieuse davantage habituée à l'ombre des places d'honneur qu'à la lumière des podiums, a brillé en montant sur la plus haute marche.

Pinturault chez les Bleus

Diminuée et sans grande référence cette année, l'équipe de France a vu ses Mondiaux sauvés par son leader Alexis Pinturault, revenu au top niveau au bon moment. L'enfant de Courchevel a brillé sur ses pistes avec l'or du combiné et le bronze du super-G, de quoi masquer les prestations rageantes de Clément Noël (4e du slalom), Tessa Worley (sortie en fin de géant) et Marie Lamure (4e du parallèle). "Ça a été difficile parce qu'il y a eu énormément de blessures cette année, surtout chez les hommes", a nuancé Pinturault après le slalom, dimanche.

"C'est conforme à la hiérarchie mondiale, aujourd'hui", a déclaré à l'AFP Pierre Mignerey, directeur national technique de la Fédération française de ski. "Alexis (Pinturault) a très bien joué sa carte, Clément (Noël) passe à rien (quatrième du slalom à trois centièmes du podium, ndlr), Tessa (Worley) aussi." "On a vu des jeunes qui pointaient le bout de leur nez", a-t-il ajouté, citant notamment Marie Lamure, quatrième du parallèle individuel.