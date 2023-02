Mondiaux de ski Alpin : Alexis Pinturault, médaille de bronze en super-G

Alexis Pinturault a fait une course magnifique sur ce super-G, jeudi à Courchevel et décroche la 3e place.

On y a cru à cette deuxième médaille d'or française , jeudi, sur la piste de l'Éclipse, à Courchevel, jour du super-G hommes de ces championnats du monde de ski. Mais ce super-G a été complètement fou, avec un suspense éprouvant ! James Crawford (1'07'22'') et Aleksander Aamodt Kilde (1'07'23''), respectivement premier et deuxième de ce super-G à un seul centième d'écart (!), ont fait reculer Alexis Pinturault (1'07'48''), un temps leader de la course, à la troisième place.

Alexis Pinturault, médaille de bronze du super-G en 2021 , en Italie lors des derniers Mondiaux, a déclaré au pied de la piste "c'était un super-G vraiment très très rapide, on est trois secondes plus vite que le jour du combiné, donc ça fait quand même 5% plus rapide que ce que l'on a fait il y a deux jours. C'est une course à l'avantage des descendeurs, ceux qui ont l'habitude de glisser, mais j'ai fait une très belle manche" s'est-il réjoui. Le chef de file de l'équipe de France poursuit ainsi sa superbe quinzaine mondiale, qu'il a débutée par le titre acquis dans le combiné mardi , chez lui, à Courchevel, où il a grandi.

Le Canadien, James Crawford a créé la surprise et rafle l'or au Norvégien Kilde, grand favori sur le super-G et l'un des meilleurs skieurs du monde aujourd'hui. Crawford, médaillé de bronze du combiné aux JO de Pékin, n'avait réussi qu'à décrocher une 6e place, cette saison, en super-G, jusqu'à aujourd'hui et à ce centième qui fait toute la différence.

Le Suisse, Marco Odermatt, un temps leader et autre grand favori du super-G, a finalement été éjecté du podium. "C’était pas le grand jour, c’est un peu triste quand tu vises la médaille d’or et que tu es 4e. Ce n’était pas une mauvaise manche pour moi, juste d’autres athlètes ont été plus rapides" a-t-il philosophé, en révélant aussi qu’il a eu du mal à s’entraîner, la semaine précédente, à cause d’une douleur au genou. L'actuel leader de la Coupe du monde vise la descente, ce dimanche, et le Géant, vendredi 17 février.

Blaise Gizendanner, spécialiste français de la discipline, termine loin du podium. Le skieur de Chamonix n'était pas au mieux de sa forme ce jeudi matin. Au pied des pistes, il a confié sa déception, lui qui visait une médaille : "j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais dans le moteur. C'était pas facile... J'ai pas de regret, contrairement à ce que j'ai pu proposer mardi (en combiné hommes, ndlr), c'était vraiment une mauvaise course. Pour aller chercher la médaille, il fallait faire une course incroyable. Je me suis battu avec mes armes. C'est comme ça, il y en aura d'autres..." a-t-il conclu.