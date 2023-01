Mondiaux de ski alpin : découvrez le programme sportif en détails à Courchevel et Méribel du 5 au 19 février

C'est un événement incontournable qui se déroule tous les deux ans : les championnats du monde de ski alpin, et cette année c'est du 5 au 19 février à Courchevel et Méribel, en Savoie. C'est la quatrième fois que les mondiaux de ski se déroulent en France. Parmi les disciplines représentées : la descente, le Super-G, le slalom géant, le slalom, combiné et parallèle. En tout, 75 nations sont représentées par 600 sportifs. On attend chaque jour quelques 20.000 spectateurs sur les sites de la compétition et près de 500.000 millions de téléspectateurs potentiels dans le monde entier. Pendant 12 jours, suivez toute la compétition, les résultats et réactions sur France Bleu Pays de Savoie et francebleu.fr.

Dimanche 5 février

Cérémonie d'ouverture. Courchevel, Le Praz, 18h45-19h20.

Lundi 6 février

Combiné dames. Méribel, Roc de Fer, 11h-12h30, 14h30-15h30.

Méribel, Roc de Fer, 11h-12h30, 14h30-15h30. Remise des médailles combiné dames. Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h.

Mardi 7 février

Combiné hommes. Courchevel, L'éclipse, 11h-12h50, 14h30-15h30.

Courchevel, L'éclipse, 11h-12h50, 14h30-15h30. Remise des médailles combiné hommes. Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h.

Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h. Tirage au sort des dossards Super G dames. Méribel, Medal Plaza, 19h-19h30.

Méribel, Medal Plaza, 19h-19h30. Entraînements descente dames. Méribel, Roc de Fer.

Mercredi 8 février

Super-G dames. Méribel, Roc de Fer, 11h30-13h15.

Méribel, Roc de Fer, 11h30-13h15. Remise des médailles Super-G dames. Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h.

Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h. Entraînements descente hommes. Courchevel, L'éclipse.

Jeudi 9 février

Super-G hommes. Courchevel, L'éclipse, 11h30-13h30.

Courchevel, L'éclipse, 11h30-13h30. Remise des médailles Super-G hommes. Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h.

Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h. Entraînements descente dames. Méribel, Roc de fer.

Vendredi 10 février

Entraînements descente dames. Méribel, Roc de fer.

Méribel, Roc de fer. Entraînements descente hommes. Courchevel, L'éclipse.

Samedi 11 février

Descente dames. Méribel, Roc de fer, 11h30-13h30.

Méribel, Roc de fer, 11h30-13h30. Remise des médailles descente dames. Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h.

Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h. Tirage au sort des dossards descente hommes. Méribel, Medal Plaza, 19h-19h30.

Méribel, Medal Plaza, 19h-19h30. Entraînements descente hommes. Courchevel, L'éclipse.

Dimanche 12 février

Descente hommes. Courchevel, L'éclipse, 11h-13h.

Courchevel, L'éclipse, 11h-13h. Remise des médailles descente hommes. Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h.

Lundi 13 février

Jour de réserve.

Mardi 14 février

Slalom parallèle par équipe. Méribel, Roc de Fer, 12h-14h.

Méribel, Roc de Fer, 12h-14h. Qualifications parallèle individuel. Courchevel 1850, stade Émile-Allais, 17h-19h30.

Mercredi 15 février

Slalom parallèle individuel. Méribel, Roc de Fer, 12h-14h.

Méribel, Roc de Fer, 12h-14h. Remise des médailles slalom parallèle par équipe. Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h.

Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h. Remise des médailles slalom parallèle individuel. Méribel, Medal Plaza, 19h-19h30.

Jeudi 16 février

Géant dames. Méribel, Roc de Fer, 10h-12h30, 13h30-15h.

Méribel, Roc de Fer, 10h-12h30, 13h30-15h. Qualifications géant hommes. Courchevel 1850, stade Émile-Allais, 10h, 13h.

Courchevel 1850, stade Émile-Allais, 10h, 13h. Remise des médailles géant dames. Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h.

Vendredi 17 février

Géant hommes. Courchevel, L'éclipse, 10h-12h, 13h30-15h.

Courchevel, L'éclipse, 10h-12h, 13h30-15h. Remise des médailles géant hommes. Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h.

Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h. Tirage au sort des dossards slalom dames. Méribel, Medal Plaza, 19h-19h30.

Samedi 18 février

Slalom dames. Méribel, Roc de Fer, 10h-11h45, 13h30-14h45.

Méribel, Roc de Fer, 10h-11h45, 13h30-14h45. Qualifications slalom hommes. Courchevel 1850, stade Émile-Allais, 10h, 13h.

Courchevel 1850, stade Émile-Allais, 10h, 13h. Remise des médailles slalom dames. Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h.

Méribel, Medal Plaza, 18h30-19h. Tirage au sort des dossards slalom hommes. Méribel, Medal Plaza, 19h-19h30.

Dimanche 19 février