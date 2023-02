Mondiaux de ski alpin : découvrez les pistes de compétition, Roc de Fer à Méribel et L'Éclipse à Courchevel

Les championnats du monde de ski alpin, du 6 au 19 février à Courchevel et Méribel, vont les mettre à l'honneur pendant toute une quinzaine. Certes, les sportifs vont briller avec leurs temps et leurs médailles mais tout le monde aura surtout les yeux rivés... sur les pistes de ski de ces mondiaux. Elles seront deux principales : L'Éclipse à Courchevel et Roc de Fer à Méribel.

Roc de Fer

La piste du Roc de Fer accueille les épreuves féminines de ces championnats du monde de ski alpin. Elle a déjà été éprouvée maintes et maintes fois lors de compétitions internationales, notamment lors des Jeux olympiques d’Albertville en 1992. Pendant 20 ans, elle est restée en sommeil, jusqu’à ce qu’en 2013 elle reprenne le cours de son histoire avec l’organisation d’une coupe du monde de descente dames sur ses pentes. Deux ans plus tard en 2015, dames et hommes se retrouvaient ensemble sur la piste mythique pour les finales de coupe du monde. En 2022, comme une répétition générale avant ces mondiaux, s'y sont tenues les épreuves technique hommes et dames des finales de la coupe du monde.

En plus des courses dames, Méribel accueillera également les épreuves parallèles, au cœur du stade de Corbey, sur les pentes finales du Roc de Fer. Pour répondre aux normes requises, des travaux ont été effectués. Sur la partie basse, au niveau du stade de slalom, la piste a été nivelée sur sa largeur pour qu’elle soit la plus identique possible et que le tracé reste le plus équitable.

Au sommet de Roc de Fer, pour ces départs des courses dames, vous êtes à 2249 mètres. Après un mur, un faux plat, on le verra sur les images, la Bosse des Anglais promet quelques décollages spectaculaires.

Les skieuses les plus rapides arrivent à 120 km/h dans le mur final

L'Éclipse

Cette piste d'un peu plus de trois kilomètres accueille les épreuves masculines des championnats du monde. Certains la connaissent déjà puisque L'Éclipse avait accueilli les finales de la coupe du monde de ski alpin en mars 2022. Seul changement de taille cette année : l'exposition et la luminosité comme l'explique le Chamoniard Blaise Guizènedanère. "Elle porte très bien son nom, elle s'appelle 'L'Éclipse', ce n'est pas pour rien. Il y a des passages qui sont très sombres. Quand on descend à 100 ou 120 km/h, pour la lumière, pour la visibilité, c'est très compliqué."

Tout ça cause du soleil, qui en quelques semaines transforme la course de nos skieurs comme le confirme Yohan Clarey, vétéran de cette équipe de France. "Il y a une grosse différence de soleil, elle se skie beaucoup plus facilement en mars parce que la piste est illuminée sur tout le long. Mais là, à la mi-février ce sera encore tout dans l'ombre. Cela fait une énorme différence pour nous skieurs parce que de ne pas voir le revêtement, forcément, cela donne beaucoup plus de difficultés."

Après une bonne minute à dévaler la piste au soleil, les skieurs passent dans l'ombre, avec le risque d'être moins serein sur les spatules le temps de s'adapter. Adrien Théaux, licencié au club des sports de Val-Thorens le reconnaît : "c'est que de la confiance en soi, confiance en son ski, confiance dans ce qu'on a reconnu. Il ne faut surtout ne pas reculer parce que quand il fait noir et qu'il y a de la pente on a tendance à baisser les fesses, à reculer un peu et ne pas avancer sur nos skis en début de courbe. On sait ce qu'il faut faire mais quelques fois l'inconscient est plus fort que nous."

Cette piste de L'Éclipse débute tout près du col de la Loze (2234 m), située sur la ligne de crête qui sépare les stations de Méribel et Courchevel. De son sommet, les skieurs profiteront d’une vue panoramique sur la vallée avant de se jeter dans la pente pour 3200 m d’une descente vertigineuse. Après une première partie à découvert, ils glisseront à travers une forêt dense et dans une lumière tamisée pour retrouver le soleil au Praz (1290 m) où se situe l’arrivée. Avec de grands sauts et de magnifiques courbes, l’alternance de zones d’ombre et de lumière, L’Éclipse est reconnue pour être l’une des pistes les plus engagées au monde.

La piste est longue de 3,2 km

La pente moyenne de la piste est de 30%

Les qualifications au stade Émile-Chalais

Les courses de qualification se dérouleront à Courchevel 1850, sur le stade Émile-Allais. Depuis Courchevel Le Praz (Alpinium), il sera accessible par la télécabine du Praz et le télésiège du Plantrey.

Les entraînements

Les pistes d'entraînement pour les femmes sont situées à Méribel : la piste de Choucas pour les entraînements de vitesse et la piste de l’Éterlou pour les entraînements techniques. Les pistes d'entraînement pour les hommes sont situées à Courchevel 1850 : le stade Émile-Allais.

Le plan du site

