Mondiaux de ski alpin : des skieurs de l'équipe de France touchés par une épidémie de gastro-entérite

Ils visaient une médaille, ils ont terminé 23e et 21e, ce jeudi, lors de l'épreuve du super-G des Mondiaux de ski alpin. Blaise Giezendanner et Nils Allègre, deux des trois skieurs français au départ ce jeudi matin, ont passé une nuit compliquée a-t-on appris dans la journée. Ils ont d'abord évoqué une intoxication alimentaire pour expliquer leurs contre-performances, mais ils souffrent en réalité d'une "gastro-entérite virale", a indiqué l'équipe de France.

"Ce n'est pas une intoxication alimentaire. Les athlètes seront rapidement sur pieds", a confirmé la Fédération française de ski (FFS) dans un communiqué, qui précise également que "les règles hygiéno-diététiques, apprises pendant la pandémie de Covid-19, vont être mises en route rapidement".

ⓘ Publicité

Malades toute la nuit

Au pied de la piste, après sa course, Blaise Giezendanner a reconnu que "c'était dur ce matin de se mettre dedans. J'étais un peu malade, j'ai fait avec ce que j'avais dans le moteur", a-t-il expliqué. "J'ai bien vomi cette nuit et pas dormi. Je n'étais vraiment pas bien ce matin. Nils était un peu moins malade mais il m'a dit au petit-déjeuner que ça n'allait pas trop. Ça fait chier de s'entraîner toute l'année pour une course et d'arriver malade", a-t-il ajouté.

Leur coéquipier Alexis Pinturault, qui ne loge pas à l'hôtel de l'équipe de France, a, lui, de nouveau brillé avec une 3e place derrière le Canadien James Crawford et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde.