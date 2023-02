Mondiaux de ski alpin : du grand spectacle avec le slalom par équipes mixte à Méribel

Les mondiaux de ski alpin reprennent mardi à Méribel (Savoie), après une journée pour souffler pour les athlètes. À 12h15, ce sera l'heure du slalom par équipes mixte (team event), la seule épreuve par équipe dans ces championnats du monde. Le moment promet d'être ludique et spectaculaire, chaque nation aligne deux femmes et deux hommes. Cela se déroulera sur la piste du Roc de Fer.

Les Bleus

L'équipe de France sera composée de Coralie Frasse-Sombet (Chamrousse, Isère) et Clara Direz (Les Saisies, Savoie) pour les filles et des jeunes espoirs Léo Anguenot (La Clusaz, Haute-Savoie), Alban Elezi Cannaferina (Courchevel, Savoie) dont ce seront les premiers mondiaux.

Un pour tous, tous pour un

La règle d'une course en parallèle est simple et visuelle : le premier arrivé en bas a gagné, donc la victoire revient au plus rapide. Sur un format collectif comme le team event, c'est toute l'équipe qui doit être performante. Au départ, il y a seize équipes de quatre coureurs composées de deux femmes, deux hommes.

Au premier tour, deux équipes s'affrontent sur un tracé de slalom géant avec un parcours rouge et un parcours bleu. Les garçons courent contre les garçons, les filles contre les filles. Chaque victoire rapporte un point. L'équipe qui totalise le plus de points à la fin des quatre passages est qualifiée pour le tour suivant. Et ainsi de suite jusqu'à la victoire finale. En cas d'égalité, si on compte deux points partout, on totalise le le temps du meilleur skieur et de la meilleure skieuse.

Ni Worley ni Pinturault

La France a déjà gagné deux fois ce slalom parallèle par équipes, en 2011 et 2017 avec à chaque fois Tessa Worley au départ. Cette fois, elle n'en fera pas partie, pas plus qu'Alexis Pinturault (titré en 2017). Les deux chefs de file de l'équipe de France se réservent pour le parallèle individuel de demain mercredi.

Des qualifications en fin d'après-midi

À 17 heures, le second moment de la journée sera consacré aux qualifications pour le slalom parallèle individuel : sur une seule manche, les 16 meilleurs temps des femmes et des hommes décrocheront leur billet pour la phase finale qui se tiendra mercredi midi, toujours sur le Roc de Fer à Méribel.

Clément Noel, le champion olympique de slalom est arrivé dimanche soir à Courchevel. Après dix jours sans course depuis le Kandahar à Chamonix où il est sorti en deuxième manche, s'alignera mardi après-midi sur les qualifications pour le parallèle. Premier objectif pour lui : prendre des repères et se mettre dans l'ambiance pour le slalom de dimanche.