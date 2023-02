Mondiaux de ski alpin : France Bleu se mobilise durant les 15 jours de compétitions à Courchevel Méribel

Du 6 au 19 février, France Bleu se mobilise et bouleverse ses programmes pour vivre les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel. Toute la journée, nous vivrons au rythme de la compétition, des médailles, du sport et de la fête.

Les championnats du monde de ski alpin sont à suivre du 6 au 19 février 2023 à Courchevel et Méribel Du 6 au 19 février, France Bleu vous fait vivre les compétitions des mondiaux de ski alpin . En tant que radio officielle des championnats du monde, vous suivrez les épreuves, les animations, les médailles, tout ce qui fera vibrez Courchevel et Méribel pendant 15 jours. ⓘ Publicité Écoutez nos émissions du 6 au 19 février Avec Karine Roye, Tommy Cattaneo, Marie Ameline et Laurent Pascal. loading Chaque jour, vivez les compétitions en direct Chaque jour, le matin ou l'après-midi, France Bleu Pays de Savoie bouleverse son antenne et vous fait vivre les épreuves de combiné, slalom, super-G, descente ou parallèle. Nous serons en cabine commentateur et en zone mixte les heures des courses. 8h25, tous les jours - "Hors-piste" Dans cette chronique quotidienne "Hors-piste" , du lundi au dimanche sur France Bleu Pays de Savoie, pendant tous les mondiaux, vous découvrirez en un peu moins de trois minutes les coulisses et les à-côtés : des supporters déguisés croisés dans la station ou sur les pistes, des familles ou vacanciers qui se baladent, des artistes qui se produisent pendant les championnats, un animateur de France Bleu qui monte sur les skis pour la première fois, tout ce qui a trait à la vie dans la station et à la fête pendant l’événement. 18h-19h, tous les jours - "100% Courchevel Méribel 2023" Tous les soirs de la semaine, du lundi au dimanche de 18h à 19h sur France Bleu Pays de Savoie et France Bleu Isère, nous vous proposons "100% Courchevel Méribel 2023" , votre grand magazine pour revenir sur les épreuves du jour, les médailles, les bonnes nouvelles ou les déceptions. Le débrief sportif de la journée - Tout ce qu'il ne fallait pas louper des mondiaux dans la journée.

Tout ce qu'il ne fallait pas louper des mondiaux dans la journée. Des invités - Un skieur ou une skieuse, une personnalité du ski, en membre de l’organisation, ceux qui font ceux champîonnats du monde à Courchevel et Méribel.

Un skieur ou une skieuse, une personnalité du ski, en membre de l’organisation, ceux qui font ceux champîonnats du monde à Courchevel et Méribel. Hors-piste - Une chronique quotidienne sur les à-côtés et l'ambiance des mondiaux.

- Une chronique quotidienne sur les à-côtés et l'ambiance des mondiaux. La cérémonie des médailles - Les cérémonies ont lieu chaque jour entre 18h30 et 19h et nous y serons pour vous faire vivre les podiums.

- Les cérémonies ont lieu chaque jour entre 18h30 et 19h et nous y serons pour vous faire vivre les podiums. Un jour, une médaille - En direct avec Michel Roche, auteur du livre “12 jours” qui vient de paraître, dans lequel il raconte les médailles d’or qui ont marqué l’histoire des championnats du monde de ski avec les témoignages de skieurs.

- En direct avec Michel Roche, auteur du livre “12 jours” qui vient de paraître, dans lequel il raconte les médailles d’or qui ont marqué l’histoire des championnats du monde de ski avec les témoignages de skieurs. Le programme sportif du lendemain - Le point sur les courses à suivre le lendemain sur les pistes et à la radio. Les mondiaux de ski à suivre aussi sur nos réseaux sociaux Sur Facebook

Sur Instagram

Sur Twitter

Sur Dailymotion Karine Roye et Tommy Cattaneo dans le studio France Bleu © Radio France L'équipe de France Bleu Pays de Savoie avec Ben l'Oncle Soul dans le studio France Bleu © Radio France