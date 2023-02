Mondiaux de ski alpin : "je vais essayer de donner le meilleur sur cette quinzaine" confie Alexis Pinturault

Alexis Pinturault l'assure, il va donner "le meilleur sur cette quinzaine". Alors qu'il entre en piste mardi 7 février, lors du combiné aux mondiaux de ski alpin à Courchevel , le skieur âgé de 31 ans sort d'un rhume et de quelques moments de fièvre . Il devrait s'aligner aussi en super-G, slalom, géant et peut-être en parallèle dans les quinze prochains jours.

ⓘ Publicité

Comment perçois-tu ces championnats du monde pendant 15 jours ?

Alexis Pinturault - C'est sûr que c'est particulier déjà de revenir en France, en milieu de saison, notamment à Courchevel où on a jamais l'habitude de venir ici. C'est déjà bizarre, c'est déjà sympa. Et pouvoir aborder les championnats du monde sur une piste qu'on connaît peu mais mais qui semble vraiment exceptionnelle et avec beaucoup de challenge. Je pense que ça donne pas mal de piment, pour moi c'est très intéressant.

Glisser devant son public, ça change les choses ?

On a l'expérience notamment de courses à Val-d'Isère qu'on a régulièrement et on sait pertinemment que le public français, ça a toujours tendance à porter. Là, on est sur une tout autre ampleur, un tout autre contexte. Il y aura probablement, et je l'espère, encore plus d'engouement, encore plus de monde. Et je pense que oui, ça apportera certainement davantage encore.

Que penses-tu du site et des pistes de ces championnats du monde ?

Pour ce que j'ai vu à Courchevel, c'est assez sensationnel. Il y a l'air d'avoir eu un énorme travail en amont et la piste, de l'extérieur, quand on la voit, elle donne envie de m'amuser dessus.

Sur quelles disciplines vas-tu t'aligner ?

Je vais m'aligner sur le combiné, sur le super-G, ensuite le géant et le slalom ? Après, normalement, je devrais faire le parallèle, c'est encore un choix qu'on doit discuter vis à vis du calendrier, vis à vis de la récupération dont je vais avoir besoin... Mais en principe, il devrait y avoir ces cinq épreuves et s'il y en a une qui doit sauter, ce serait probablement le parallèle.

Tu débutes par le combiné, comment te sens-tu sur la discipline ?

Ce n'est pas si simple le combiné. Depuis quelques, depuis deux ou trois ans, il y a une seule épreuve, aux championnats du monde ou aux Jeux olympiques, c'est un peu ça un peu particulier parce qu'on allie deux extrêmes. Pour ma part, et pour d'autres qui s'alignent dans ces disciplines, généralement on a quand même encore l'habitude de faire l'une ou l'autre discipline, mais jamais les deux le même jour en même temps. Donc il faudra reprendre certains automatismes. Ce sont des journées qui peuvent être assez longues mais c'est aussi des journées qui sont assez captivantes parce qu'il y a des gros retournements de situation, étant donné qu'il y a toujours des spécialistes d'une discipline et des spécialistes de l'autre discipline. Donc on allie un monde qui est de deux extrêmes pour former justement la course du combiné.

Es-tu prêt pour ces mondiaux ?

Il faut être assez précis et concis dans tout ce que je vais faire, C'est des choses que je connais déjà depuis depuis longtemps. On rentre dans un calendrier qui est plus ou moins millimétré et la moindre infraction à ce calendrier ou au planning, on sait que ça va coûter une certaine quantité d'énergie. Donc c'est pour ça qu'après on rentre dans un système où on essaye de faire les choses, les faire les faire bien bien entendu, mais après pas trop s'éparpiller parce que ça reste une quinzaine qui va être très énergivore. On est en France, on est devant un public qui forcément va nous amener beaucoup d'engouement, beaucoup d'émotions. Il ne faut pas oublier de vivre cette quinzaine parce qu'elle sera exceptionnelle.

Après, il y a aussi automatiquement l'envie de donner le meilleur et s'épanouir... Je suis aussi dans une saison un peu plus difficile. Donc je sais que les championnats du monde, tout est possible. Les portes sont parfois plus ouvertes aux outsiders donc. J'espère en tout cas donner le meilleur et on verra ce que ça peut donner.

Quels sont tes objectifs ?

Je ne suis pas très gourmand pour ces championnats du monde. Je dirais que je serais heureux si, surtout quand on voit le début de ma saison, si déjà j'arrive à aller chercher une médaille.