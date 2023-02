Mondiaux de ski alpin : l'Italienne Federica Brignone remporte le combiné lors de la première journée

L'Italienne Federica Brignone a remporté lundi le combiné, la première épreuve des Mondiaux de ski alpin à Méribel également marquée par l'abandon de l'Américaine Mikaela Shiffrin lors de la manche de slalom. La plus rapide le matin sur la manche de super-G, Brignone (32 ans), Numéro 1 mondiale en 2020, a devancé la double championne du monde suisse Wendy Holdner (à 1 sec 62) et l'Autrichienne Ricarda Haaser (à 2 sec 26) à l'issue de la manche de slalom.

ⓘ Publicité

loading

L'Américaine Mikaela Shiffrin, immense favorite, a été contrainte à l'abandon après être sortie du tracé sur la toute fin du slalom du combiné. Après son échec des Jeux olympiques de Pékin (aucune médaille, trois sorties), Shiffrin (27 ans) manque son entrée en lice à Méribel, au cœur d'une saison pourtant record pour elle.

La seule Française classée à l'issue de ce combiné est Laura Gauché, qui termine 7e, dans le Top 10. Avec huit abandons entre la 1ère et 2e manche, l'épreuve du combiné ne fait plus recette. Parmi les abandons, la Française Tessa Worley, 11e à l'issue de la première manche de Super G, a choisi de ne pas prendre le départ du slalom pour se concentrer sur la suite de la compétition. La deuxième Française au départ de la seconde manche, Romane Miradoli, ne l'a pas terminée.

🔵 Résultats, réactions, débrief de la journée... Suivez de 18h à 19h notre émission quotidienne "100% Courchevel-Méribel"

loading

Classement final de l'épreuve du combiné dames

1. Federica Brignone (ITA) 1:57.47

2. Wendy Holdener (SUI) 1:59.09

3. Ricarda Haaser (AUT) 1:59.73

4. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:59.95

5. Franziska Gritsch (AUT) 2:00.18

6. Michelle Gisin (SUI) 2:00.90

7. Laura Gauché (FRA) 2:01.18

8. Emma Aicher (GER) 2:01.25

9. Elena Curtoni (ITA) 2:01.52

10. Marie-Michele Gagnon (CAN) 2:02.38

11. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 2:02.59

12. Priska Nufer (SUI) 2:03.06

13. Isabella Wright (USA) 2:03.68

14. Valerie Grenier (CAN) 2:04.10

15. Elvedina Muzaferija (BIH) 2:05.06

16. Greta Small (AUS) 2:07.32

17. Noa Szollos (ISR) 2:07.45

18. Cande Moreno Becerra (AND) 2:07.50