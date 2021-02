Mondiaux de ski alpin : la météo perturbe le programme, pas de course avant jeudi à Cortina d'Ampezzo

Décidément, ce n'est pour l'instant qu'une histoire de reports dans les Dolomites. Après l'annulation du combiné féminin lundi en raison des chutes de neige, puis la reprogrammation du super-G hommes de mardi à jeudi, un plan de prévention avalanche lundi ayant empêché la préparation de la piste, c'est cette fois le brouillard qui a empêché mardi la tenue du super-G dames des Mondiaux de ski alpin à Cortina d'Ampezzo en Italie.

Les prévisions météo étant de nouveau très mauvaises dans les prochaines heures, aucune course ne pourra avoir lieu avant jeudi.

Programme condensé sur 11 jours

Les importantes précipitations prévues mercredi ont en effet contraint la Fédération Internationale de Ski (FIS) à prendre les devants pour mercredi, jour du combiné masculin, dont Alexis Pinturault est tenant du titre. Le Savoyard le défendra finalement lundi, le même jour que le combiné féminin.

La FIS fait face à un casse-tête pour la tenue de l'ensemble de ses courses alors qu'elle doit aussi composer avec l'obligation de proposer au moins un entraînement officiel les jours précédant les descentes femmes (samedi) et hommes (dimanche). Un programme désormais condensé sur 11 jours au lieu de 14. Seule lueur d'espoir, les prévisions météo plus optimistes à partir de jeudi avec l'arrivée du froid et d'un ciel a priori plus dégagé.

Le nouveau programme