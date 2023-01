Mondiaux de ski alpin : les stations de Courchevel et Méribel passent le "test neige" avec succès

Une dizaine de jours avant les championnats du monde de ski alpin qui se déroulent à Méribel et Courchevel, du 5 au 19 février, les deux stations de Savoie ont obtenu mercredi le "feu vert" de la Fédération internationale de ski (FIS). Les experts de la FIS ont inspecté la qualité des pistes de l'Eclipse (Courchevel) et du Roc de fer (Méribel), qui doivent accueillir treize épreuves pendant deux semaines à partir du lundi 6 février.

Ce traditionnel "test neige" a été passé avec succès par les organisateurs des Championnats du monde de ski alpin. "C'est à la fois une satisfaction et un plaisir de passer l'étape du contrôle neige avec succès. Grâce au retour du froid et aux chutes de neige récentes, ainsi qu'au travail sur mesure de toutes les forces vives des stations et du comité d'organisation, nous abordons la dernière ligne droite avec sérénité", a déclaré la directrice générale de l'évènement, Perrine Pelen, citée dans un communiqué des organisateurs.

Les Alpes et une partie de l'Europe ont connu des températures particulièrement élevées entre fin décembre et mi-janvier, empêchant l'ouverture de très nombreuses pistes de ski dans plusieurs pays, avant le retour du froid, nécessaire à la production de neige artificielle, et des chutes de neige depuis une dizaine de jours. Cette inspection de la qualité des pistes qui accueilleront les six disciplines des championnats du monde de ski alpin était donc très attendues et rassure. Ces mondiaux de ski seront à suivre sur France Bleu Pays de Savoie et francebleu.fr.