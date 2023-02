Mondiaux de ski alpin : Marco Schwarz en tête du géant, Alexis Pinturault loin après la première manche

Alexis Pinturault a été repoussé très loin de l'Autrichien Marco Schwarz, meilleur temps de la première manche du géant des championnats du monde de ski alpin, vendredi à Courchevel (Savoie). "C'était une manche difficile, avec peu de lumière, un tracé exigeant. J'étais très bien parti, je me suis fait piéger par un changement de neige, ça me coûte énormément de temps", a regretté le skieur français de 31 ans, seulement 11e à 2''48 du leader provisoire après une grosse faute à mi-pente.

"Pour la médaille, ça me semble très compliqué, mais pour aller chercher des places, oui, c'est envisageable. Je vais essayer de donner le meilleur, on verra ce que ça peut donner", a ajouté Alexis Pinturault, déjà double médaillé sur ces mondiaux à domicile ( or du combiné , bronze du super-G ).

Schwarz et Odermatt en tête

Sur une première manche tracée par son entraîneur, l'Autrichien Marco Schwarz a réussi son coup avec le meilleur temps devant le champion olympique et grand favori suisse Marco Odermatt, auteur d'une petite faute (2e à 58/100).

Le vice-champion olympique slovène Zan Kranjec est 3e à 76/100 et tous les autres concurrents sont repoussés à plus d'une seconde, sur la piste hyper glacée et ombragée de l'Eclipse.

Mathieu Faivre, 25e

Champion du monde en titre, Mathieu Faivre est très loin, 25e à 3''97, dans la lignée d'une saison pour l'instant ratée où il se débat avec des soucis de matériel. "Un chemin de croix... C'était très compliqué pour moi. J'ai essayé de me battre, même si j'aurais pu sortir un nombre de fois incalculable. Mais c'était la moindre des choses de me battre pour arriver en bas, pour le public. J'ai vraiment tout donné, j'ai essayé de faire les choses du mieux possible pour faire une bonne course mais je ne suis pas magicien", a-t-il déploré. Léo Anguenot est lui 22e avant la seconde manche programmée à 13h30.