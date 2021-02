Mondiaux de ski alpin : Mathieu Faivre champion du monde du parallèle, Tessa Worley en bronze

C'est la première fois que l'épreuve était programmée dans l'histoire des Championnats du monde de ski alpin, et elle a particulièrement souri aux Français mardi sur la piste italienne de Cortina d'Ampezzo. Mathieu Faivre est sacré champion du monde de parallèle, un format de course récent où les skieurs s'affrontent en un contre un lors de "matches" aller-retour. Dans le tableau féminin, Tessa Worley décroche la médaille de bronze, de bon augure avant le géant prévu jeudi.

Sixième médaille mondiale pour Worley

Grâce à cette troisième place, la skieuse du Grand-Bornand, battue en demi-finale par l'italienne Marta Bassino sacrée championne du monde, monte pour la sixième fois de sa carrière sur un podium mondial. Tessa Worley est désormais certaine de ramener en Haute-Savoie une quatrième médaille individuelle, après ses deux titres en géant en 2013 et 2017, discipline dans laquelle elle avait glané le bronze en 2011.

En dominant en finale le Croate Filip Zubcic, le skieur d'Isola 2000 Mathieu Faivre est lui devenu le premier champion du monde de l'histoire du parallèle, et s'offre le premier titre mondial individuel de sa carrière. L'azuréen de 29 ans, qui avait remporté l'épreuve par équipe à Saint-Mortiz en 2017, a fait résonner la première marseillaise des Mondiaux dans les Dolomites.

Après sa médaille d'argent du combiné lundi, le skieur de Courchevel Alexis Pinturault a de son coté choisi de faire l'impasse sur l'épreuve mardi, pour se concentrer sur le géant masculin prévu vendredi.

Quatre médailles pour la France

Ces deux nouvelles breloques mondiales portent à quatre le nombre de médailles françaises depuis le début de la compétition à Cortina d'Amezzo. L'or du parallèle pour Mathieu Faivre et le bronze pour Tessa Worley, l'argent du combiné et le bronze du super G pour Alexis Pinturault. Tessa Worley, Alexis Pinturault et Clément Noël auront encore de sérieuses cartes à abattre lors des épreuves techniques, géants et slaloms, qui débutent jeudi.