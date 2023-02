Mondiaux de ski alpin : après sa chute en seconde manche du géant, Tessa Worley, fière et sort "la tête haute"

Au bout du suspense, c'est la star américaine, la skieuse Mikaela Shiffrin qui est devenue championne du monde de slalom géant jeudi à Méribel (Savoie), quelques secondes après une chute fatale aux espoirs de podiums de la Française Tessa Worley, en quête d'un dernier grand frisson.

À quoi ça tient une médaille ? Deux immenses championnes, Mikaela Shiffrin et Tessa Worley, ont commis une petite erreur en fin de deuxième manche, quand les destins basculent. Les skis de Worley se sont accrochés pour une chute sur le flanc et une glissade en douceur humiliante vers les filets. Quelques secondes plus tard et quelques portes plus bas, Shiffrin a su rétablir un déséquilibre pour limiter la casse et l'emporter pour douze centièmes de seconde, une poussière de temps.

La désillusion pour Tessa Worley

À 33 ans, la skieuse fançaise, déjà double championne du monde du géant (2013 et 2017) rêvait d'un troisième sacre inédit pour le dernier grand défi de sa carrière, portée par son public, sur la même piste où elle avait conquis le petit globe de géant l'an dernier.

Pas montée sur le podium de l'hiver, Worley a su élever son niveau le bon jour, toujours capable de se régaler de courbes irréelles sur une piste baignée de soleil. Mais une petite erreur a mis fin à ses Mondiaux, achevés sans récompense.

Elle était pourtant bien partie et confiante jeudi à la mi-journée, après la première manche sur cette piste du Roc de Fer. "C'était une bonne première manche, l'objectif est rempli : être dans le jeu et pouvoir tout donner en deuxième manche pour aller chercher le titre, la médaille. (...) Mais la deuxième manche va être totalement différente."

"C'est un rêve qui se brise, c'est le sport, c'est brutal"

Tessa Worley, d'un mental d'acier, souriante mais déçue après la seconde manche s'est confiée juste après la course et sa sortie de piste en deuxième manche du géant des Mondiaux de ski alpin. "Je ressens de la déception... Ça s'arrête hyper brutalement, là, à rien du tout du public. J'avais à cœur de passer cette ligne en ayant tout donné et d'être fière de moi. C'est le cas, mais ça s'est arrêté trop vite. J'ai vraiment essayé à fond, pour jouer la victoire, malheureusement ça ne le fait pas aujourd'hui. Je m'imaginais devant ces gradins remplis de Français à chanter la Marseillaise... Mais c'est pas comme ça que la journée est écrite. Je vivais la journée à fond. L'idée était d'aller chercher quelque chose de grand, je l'ai touché du doigt. Je savais que le dernier mur était important. Je me suis remobilisée sur le haut du mur, j'ai poussé, lâché mes skis, mais ça m'a chopé la chaussure, je n'ai rien pu faire, je n'ai pas eu le temps de réagir".