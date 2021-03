Mondiaux de ski de fond : le relais masculin français décroche la médaille de bronze

La France tient enfin sa première médaille aux Mondiaux de ski de fond à Oberstdorf en Allemagne. Les haut-savoyards Maurice Manificat, Clément Parisse et Hugo Lapalus accompagnés de l'isérois Jules Lapierre décrochent le bronze du relais.

Un dernier tour à suspens

Le podium s'est dessiné à l'issue d'une course à rebondissements, et pour l'équipe de France dans un dernier tour à suspens. Dernier relayeur des Bleus, Jules Lapierre du Ski Nordique Chartrousin, aligné en relais pour la première fois tout comme Hugo Lapalus, a profité de l'ultime longue montée du parcours pour s'échapper et offrir le bronze en solitaire à ses coéquipiers.

Malgré une équipe jeune et en partie renouvelée, la France décroche à nouveau le bronze de ce relais 4x10 km (deux passages en classique, deux en skating) après celui des Jeux olympiques de 2018 et des Mondiaux de 2019.