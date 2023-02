Mondiaux de ski freestyle : pas de podium pour la double championne du monde Tess Ledeux en slopestyle

Tess Ledeux devra encore patienter pour décrocher un troisième titre mondial. La double championne du monde a lourdement chuté mardi matin sur l'épreuve de slopestyle aux championnats du monde de ski et snowboard freestyle en Géorgie. C'est sur un saut que la Plagnarde de 21 ans s'est manquée. Sa tête a frappé violemment la piste. On l'a vue se tenir le visage dans l'aire d'arrivée.

Une chance de podium dimanche en big air

Tess Ledeux a quand même pris le départ de la 2e course, mais on l'a vue déstabilisée. Et là, une mauvaise réception sur son troisième saut a effacé ses chances de podium mondial. Elle termine à la 12e et dernière place.

La double championne du monde aura une deuxième chance de podium dimanche, avec l'épreuve de big air, une discipline dont elle est vice-championne olympique. Mais avant cela, il faudra qu'elle passe les qualifications vendredi.