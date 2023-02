Mondiaux de ski : "je me sens mieux", rassure Alexis Pinturault après s'être entraîné

Annoncé souffrant dimanche, le leader de l'équipe de France Alexis Pinturault s'est entraîné lundi et se "sen(t) mieux", à la veille du combiné hommes des Mondiaux de ski alpin à Courchevel. "Je me sens mieux (...) qu'hier, mieux qu'avant-hier", a-t-il dit à l'AFP après avoir descendu deux fois l'Éclipse, la piste de Courchevel. "Hier, c'était la pire journée, maintenant j'ai l'impression que c'est sur la pente ascendante. Donc c'est plutôt positif".

ⓘ Publicité

Fiévreux dimanche , le quintuple médaillé mondial n'avait pas participé au point presse de l'équipe de France. Il a toutefois pu effectuer le ski libre, moment où les skieurs peuvent reconnaître la piste avant les compétitions. Pinturault participera donc au combiné hommes mardi, au lendemain du combiné femmes, qui ouvre la quinzaine.

Champion du monde de la discipline en 2019, le skieur de 31 ans ne fait toutefois pas partie des favoris, au cours d'une saison où il n'est monté qu'une fois sur un podium de Coupe du monde. Mais il pourrait créer la surprise à domicile, dans la station où il a en partie grandi.

"Aller chercher le podium"

"C'est la troisième année où on a qu'un seul combiné, aux Mondiaux ou aux Jeux olympiques, donc les repères s'amenuisent d'années en années, pour savoir qui est bon, qui l'est moins", a expliqué à l'AFP le Français. "Sur ma forme du moment et de la saison, je suis dans le coup mais toujours un peu en retrait".

"Aller chercher le podium, ce serait déjà une belle réussite en soi", a-t-il ajouté. "Mais il faut être aussi réaliste, le but pour moi est de donner le meilleur et on fera le bilan à la fin". Après le combiné, "Pintu" disputera ensuite le super-G, le parallèle individuel, le géant et le slalom.

Concernant ses premières impressions de l'Éclipse, le vainqueur du Gros globe de cristal (2021) a décrit une "belle piste". "La piste de slalom a l'air d'être pentue, c'est ce qu'on voit (...) Il y a du mur, du plat, des mouvements de terrain sur le bas. Que ce soit en super-G, en descente ou en slalom, je pense qu'il y a vraiment de belles choses à faire".

Cyprien Sarrazin "bloqué du dos"

En revanche, son compatriote Cyprien Sarrazin n'a pas skié après s'être "bloqué le dos" lors d'un entraînement de slalom dimanche. "Il devra faire des soins et on décidera ce soir ou demain pour la suite du programme, suivant son état de forme", a indiqué la Fédération française de ski (FFS).