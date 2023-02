Mondiaux de ski : "La machine commence à être dans le dur" confie Johan Clarey, 23ème de la descente

Il espérait mieux pour l’une de ses dernières descentes. Le skieur de Tignes Johan Clarey a terminé 23ème de l’épreuve de descente lors des Championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel ce dimanche. C’est le Suisse Marco Odermatt qui a remporté cette descente en 1 minute 47 secondes et 5 centièmes. Côté français, Johan Clarey, notre meilleure chance de médaille, n’a jamais pu rivaliser.

Le "monstre" Marco Odermatt

"C'est le Roger Federer du ski", confie le vétéran de l'équipe de France de vitesse au sujet du vainqueur du jour. "C'est un génie ce mec. Franchement, c'est un skieur extraordinaire et la piste est vraiment taillée pour lui. Les courbes, la technique, le physique... aujourd'hui, il a montré toute sa classe. Il gagne sa première descente aux Championnats du monde avec beaucoup de pression. C'est un monstre et il n'y a pas photo, c'est 1000 fois mérité", poursuit Johan Clarey.

"Pas dans le coup pour aller jouer avec les meilleurs"

Concernant sa course à lui, le Tignard aurait aimé faire une meilleure descente, mais ce n'était tout simplement ni le jour ni l'endroit. "Je me suis rendu compte vraiment cette semaine que ça allait être difficile d'être devant", explique Johan Clarey. "C'est une piste qui n'est pas du tout taillée pour mes qualités, c'est courbe sur courbe, virage sur virage... Et à 42 ans c'est difficile, même si tout le monde me dit que ce que je fais est extraordinaire. Mais sur cette piste, j'explose physiquement et techniquement au bout d'un moment. Je n'étais pas dans le coup pour aller jouer avec les meilleurs. Mais j'ai quand même essayé de jouer à fond, de profiter aussi de l'événement parce que le public français était super et c'était une bonne occasion de dire au revoir à tout le monde sur les terres françaises."

Encore trois courses "pour en profiter"

Pour autant, le vétéran du circuit n'a "aucun regret". "Si vous finissez 5ème et que vous faites une faute, il y a des regrets", confie Johan Clarey. "Mais là, je n'étais pas trop dans l'allure et je n'ai pas réussi à faire ce qu'il fallait. Il faut être honnête avec ça. J'ai beaucoup tiré sur la machine depuis des années et maintenant la machine commence à être dans le dur. Mais bon ça reste une fin de saison et une fin de carrière honnête. La saison a été belle jusqu'à maintenant et je ne vais pas me prendre trop la tête pour les dernières courses. J'ai encore trois courses à faire, je vais essayer d'en profiter, de me faire plaisir et pas de stress."

Concernant les autres Français, Maxence Muzaton signe un beau Top 10 et termine 6ème de cette descente, lui qui a remplacé Cyprien Sarrazin, blessé au dos. De leurs côtés, Nils Allègre finit 21ème et Adrien Théaux 34ème.

