Mondiaux de ski : le supergéant homme au programme

Blaise Giezendanner est arrivé 3e de la descente de Kitzbühel l'an dernier, mais c'est un pur supergéantiste. À Courchevel sur ces Mondiaux, Blaise Giezendanner ne participera qu'à ce supergéant du jour, alors il a bien l'intention, lui, le spécialiste de la discipline, de lâcher les chevaux. Fidèle à son fougueux tempérament et à son franc parler, le skieur de Chamonix annonce d'ailleurs clairement la couleur de ses ambitions pour le supergéant du jour : "Je suis clairement un outsider aujourd'hui. Après, je ne suis pas là pour remplir un quota ou pour faire plaisir à ma mère. Je suis là pour être performant, donc le but, c'est d'aller chercher quelque chose."

ⓘ Publicité

C**'**est aujourd'hui ou rien puisque, sauf sélection de dernière minute qu'il ne souhaite pas d'ailleurs, Blaise, d'ailleurs, ne participe qu'au super-G sur ces Mondiaux des championnats du monde que le Chamoniard avait découvert de façon un peu brutale, mais très formatrice : "en 2009, à Val d'Isère, je me suis retrouvé à ouvrir la Face de Bellevarde en ayant fait une saison et demi de descente avant. Ce n'était pas un cadeau. Je suis allé le premier soir. La face était éclairée. Je suis allé affûter mes skis parce que ce n'était pas cool !" se rappelle-t-il en riant "Mais c'était un super moment. Je me rendais pas compte. J'imaginais jamais faire une carrière de skieur de haut niveau, donc il y avait des étoiles dans les yeux ! Donc je pense que ça m'a servi aussi dans la manière d'appréhender, ma carrière de descendeur".

Sur la ligne de départ, aux côtés de Blaise Giezendanner, Nils Allègre, le skieur de Serre-Chevalier et Alexis Pinturault, le local de Courchevel. Pour la descente, le rendez-vous est donné dimanche 12 février, avec, au départ côté français : Johan Clarey et Adrien Théaux.

Programme du jeudi 9 février