Mondiaux de ski : Matthieu balèze sur le Super G !

Il était presque déçu à l'arrivée. "Le premier sentiment c'est la frustration parce que ce sont les trois premières places qui comptent !" glissait-il avec le sourire au micro de France TV. Mais le skieur de l'Inter club de Nice, qui participe à ses premiers Mondiaux de ski, peut être fier de sa descente sur la piste très technique et verglacée de Cortina d'Ampezzo.

"Je suis vraiment heureux parce que j'ai réussi à profiter de cette descente. Je me suis vraiment régalé, il y a de la vitesse. On est un peu dominé, _c'est un combat, il faut réussir à sur-dominer cette piste_, à être malin à certains endroits. C'est ce qui m'a plu. Il fallait brancher le cerveau !" Et lâcher les chevaux. Matthieu Bailet termine 7e du Super G à 72 centièmes du vainqueur autrichien Vincent Kriechmayr et 34 centièmes du premier français.

Prochain rendez-vous dimanche sur la Descente

Le Savoyard Alexis Pinturault s'empare en effet de le 3e place et offre un premier podium à la France sur ces Mondiaux qui se déroulent dans les Dolomites italiennes. Prochaine échéance pour Matthieu Bailet (24 ans) ce sera dimanche avec la Descente Messieurs.