Mondiaux de ski : vers un surcoût de plusieurs millions d'euros, mais "qui avait été anticipé"

Après 15 jours de compétition, une question : qui va payer le déficit ? Car la facture des Mondiaux de ski devrait s'alourdir. Si le coût total de la compétition (qui avait été chiffré, validé et présenté en début d'année) s'élevait à 52 millions d'euros, le coût définitif devrait selon nos informations dépasser les 55 millions d'euros, soit un déficit d'au moins trois millions d'euros. La clôture du bilan financier, qui sera faite prochainement, permettra d'affiner les chiffres.

Hausse du coût de l'hébergement

Il y a plusieurs raisons à ce déficit. D'abord, le coût de l'hébergement s'avère plus important que ce qui avait été imaginé, tout comme celui des infrastructures. Pour les bungalows, par exemple, installés sur les deux sites, les organisateurs reconnaissent avoir eu du mal à faire baisser les prix. Plusieurs partenaires également se sont désengagés, ou ont réduit leurs subventions. Quant à la billetterie, les organisateurs s'attendaient à faire un peu mieux, notamment sur les préventes en espace VIP. Ajouter à cela, la hausse du coût des matériaux -répercutée après le Covid par tous les fournisseurs, "avec des devis supérieurs à 20%"-, ou encore celles des tarifs de l'énergie... bref, la note s'alourdit.

Qui va payer ?

Comme ils s'y étaient engagés, ce sont les maires de Courchevel et Méribel qui vont régler la note. Mais "c'est un coût qu'on a voulu, qu'on a estimé, et qu'on assume", répond, sans affolement, Thierry Monin, le maire de Méribel. Les deux communes avaient prévu en effet d'amener chacune au moins un million et demi d'euros supplémentaires dans le budget final, soit un ajout de trois millions. Le maire de Courchevel Jean-Yves Pachod tient à relativiser ce déficit. Car la météo a été particulièrement favorable, et s'il avait neigé, la facture aurait, selon lui, été encore un peu plus salée. "Si on avait eu des chutes de neige, il aurait fallu enlever la neige tous les matins et avoir des équipes en conséquence, donc on a fait des économies".

Pour les deux maires, l'essentiel est ailleurs : les images de Courchevel et Méribel, diffusées dans le monde entier, dépasseront, selon eux, largement le déficit de ces Mondiaux.