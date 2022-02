Nastasia Noens : "C'est maintenant ou jamais !"

Est-ce qu'on ressent toujours la même magie quand c'est la quatrième fois qu'on se présente à des Jeux olympiques d'hiver ?

Oui, c'est toujours particulier parce que c'est un événement rare. Je suis super contente et heureuse de pouvoir être toujours présente, toujours combative pour cette course. Après, voilà, c'est un peu particulier sur ces Jeux-là qui se déroulent en Chine parce qu'on a énormément de protocoles à respecter et ça gâche un peu la fête. Mais une fois que les Jeux sont lancés on oublie tout et on se concentre sur la course.

Souvent placée mais jamais médaillée sur les trois premières Olympiades. Quel est votre objectif sportif sur ce slalom ?

Me présenter avec zéro complexe. Et beaucoup d'envie. Ce sont mes derniers Jeux alors j'ai à cœur d'être présente et de jouer ma carte à fond et d'aller enfin chercher quelque chose ! A Sotchi j'étais prête, j'étais quatrième après la première manche et j'ai fini septième. J'étais très déçue. Donc là je n'ai pas pression, j'ai juste envie de me donner pleinement comme j'ai toujours fait sur mes courses et ne pas me poser trop de questions.

Vous voulez sortir "la course d'une vie" comme vous dîtes...

Bah oui, c'est maintenant ou jamais ! J'ai beaucoup travaillé physiquement. Je vais bien. La confiance est venue petit à petit sur les Coupes du monde et il me manque juste un gros résultat. Mais dans ma tête, je vais bien. Le niveau est très, très élevé. Mais voilà, c'est la course d'un jour. On ne sait pas ce qui peut se passer. Je n'ai pas de pression par rapport aux favorites. Donc, il faut y aller sans complexe, avec un bon état d'esprit, rien inventer parce qu'on ne découvre pas un nouveau style de ski le jour J. Mais je pense que ça va se jouer beaucoup mentalement.

Justement savez-vous à qui ou à quoi allez-vous penser au moment de vous élancer ?

Non pas vraiment, je dis que je veux y aller sans pression mais je sais qu'il y en aura un peu quand même. On est à l'autre bout du monde, seule, sans public cette année, pas de famille, on se retrouve un peu seul avec nous-mêmes. Au portillon je vais simplement me rappeler de prendre un maximum de plaisir de mettre toute l'envie et la combativité que je peux trouver en moi.

Allez-vous pouvoir profiter des à-côtés également ?

Oui je vais essayer au maximum même si ça sera forcément plus compliqué avec la situation sanitaire. Mais je vais aller voir d'autres disciplines, j'ai suivi la cérémonie d'ouverture. C'est important de s'imprégner de cette ambiance particulière. Surtout que c'est la dernière fois pour moi ! Mais rassurez-vous je vais rester calme et focus sur ma course !

Est ce que vous avez appris quelques mots de mandarin ?

J'ai appris les bases oui ! "Merci", "bonjour", "comment ça va"... pour être dans le bon mood ! Mais c'est très compliqué comme langue !

Des Jeux réussis ressembleraient à quoi pour vous?

Ah bah, moi, c'est sûr que mon rêve, ça serait de rentrer avec la médaille. Ce sont mes derniers Jeux, je ne connais pas la suite. Donc oui je vais tout faire pour rentrer avec une médaille. Mais un Top 5 ce serait déjà magnifique.