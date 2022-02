JO de Pékin : "Le sport doit être un outil pour rapprocher les peuples" juge Nathalie Péchalat

Place aux artistes de la neige et de la glace. Les Jeux olympiques d'hiver 2022 seront officiellement lancés ce vendredi après-midi en Chine avec la cérémonie d'ouverture à Pékin. Kévin Rolland, le skieur freestyle, et la skieuse alpin Tessa Worley seront les portes-drapeaux français. Près de 3.000 athlètes dont 88 Français participent à ces JO. Ce samedi les deux normands spécialistes du patinage de vitesse, le short track, Quentin Fercoq et Sébastien Lepape débuteront la compétition.

La cheffe de la délégation française, l'ex patineuse rouennaise Nathalie Péchalat, était l'invitée de France Bleu Normandie ce vendredi matin. Testée positive au Covid elle suivra le début des épreuves à distance avant d'espérer pouvoir rejoindre la Chine : "Je souhaite que chacun soit fier de sa performance en fonction de l'objectif personnel fixé. Il n'y a pas les médaillés d'un côté et les non médaillés de l'autre. Que chacun puisse faire ce dont il est capable pour être fier de ce qu'il réalise" déclare Nathalie Péchalat.

Beaucoup d'athlètes sont devenus champions avec ces impulsions de grands champions qu'on voit défiler lors des Jeux olympiques. Nathalie Péchalat

Plusieurs pays ont choisi de boycotter diplomatiquement ces JO d'hiver en Chine pour dénoncer les atteintes aux droits de l'homme. La ministre française des sports Roxana Maracineanu ne s'y rendra que du 11 au 15 février. " Le sport doit être un outil, forcément pour rapprocher les peuples, pour apprendre à se connaître, se comprendre et comprendre notre culture. C'est une façon de tendre la main" juge l'ancienne patineuse qui ajoute que "la délégation française a souhaité se rendre à Pékin parce qu'il y a des athlètes qui travaillent des années pour obtenir une médaille ou en tout cas aller aux Jeux olympiques. Eux, ils sont branchés sur leurs performances. C'est normal, c'est leur job. On ne leur demande pas de se positionner" conclue Nathalie Péchalat qui à titre personnel à attrapé le virus du patinage en regardant en 1992 Paul et Isabelle Duchesnay aux JO d'Albertville.