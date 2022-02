Neige artificielle, bulle sanitaire, village olympique... les premières réactions des athlètes à Pékin

Plus que quelques jours avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques d'hiver ce vendredi 4 février à Pékin ! Les premiers athlètes de Savoie et Haute-Savoie sont arrivés sur place. Ils ont découvert un village olympique... masqué, de la tête aux pieds.

Ça y est, ils sont arrivés ! Les athlètes de Savoie et Haute-Savoie ont posé le pied à Pékin, dans un environnement marqué par le strict protocole sanitaire anti-covid. Une bulle sanitaire a été mise en place pour tous les athlètes et le personnel chinois. Pas simple, donc, d'évoluer dans ces conditions.

"On est plus en sécurité. C'est agréable au jour le jour" - Alexis Pinturault

"On se sent quand même aux J.O", affirme Alexis Pinturault, une des meilleures chances de médailles françaises en ski alpin "Ce qui est quand même particulier, c'est de voir les bénévoles masqués de la tête aux pieds, et jusqu'au bout des ongles."

C'est plutôt rassurant, pour le skieur, qui estime être dans de bonnes conditions pour performer. "On se sent à l'aise. On est plus en sécurité. C'est agréable au jour le jour de se sentir un peu plus détaché, au lieu de savoir si notre test va être positif ou négatif."

300 canons à neige

Pour ces J.O, il y a une bulle sanitaire, et aussi 100% de neige artificielle. Une première pour des Jeux d'hiver. Pékin dépendra de 300 canons à neige sur ses deux sites olympiques. C'est de ce fait aussi une première, pour les athlètes.

"On va avoir quelques surprises, ça rabat un peu les cartes, on n'a pas l'habitude de skier sur cette neige", estime Blaise Giezendanner, skieur alpin licencié à Chamonix. Tout le monde aura sa chance et selon lui, c'est une bonne nouvelle. "Je suis agréablement surpris par ces installations. Les Chinois ont mis le paquet, et ça se voit. Je trouve ça très bien", ajoute-t-il.

Les épreuves de ski alpin débuteront ce dimanche 6 février. Coup d'envoi de la descente messieurs à 4 h heure française, sauf report en raison des conditions météo.