A Rouen, une équipe de curling fait chauffer la glace de l'Ile Lacroix

Semelle en téflon sous le pied gauche et balai dans la main droite, Laurent a tout l'attirail du parfait curleur. Et pour cause, il est un des créateurs d'une petite équipe rouennaise de curling qui compte une dizaine de personnes. Loin des montagnes chinoises, où se déroulent en ce moment les jeux olympiques d'hiver de Pékin, ils s'entrainent, presque tous les mardis soir à la patinoire de l'île Lacroix.

"On prend la pierre, on met le balai sur le côté et on le bloque derrière l'épaule. On prend un peu d'élan et on y va", explique Laurent en s'élançant avec son pied droit posé sur un starting-block. C'est très complet, le cardio il va à fond. On monte vite dans les tours et tout travaille."

En France, on comptabilise seulement 350 licenciés de curling. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

A la recherche de la technique parfaite

"Ce que j'aime, c'est la précision, la stratégie et puis la constante recherche de l'amélioration, explique David, membre de l'équipe depuis 2014. Je compare souvent ça au golf. On peut assez vite réussir à lancer une balle mais avant de trouver le bon geste et la bonne technique ça prend énormément de temps."

Une pierre pèse environ 20kg. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Encore très peu de licenciés

"On a regardé avec mon fils par hasard sur une des chaines sportives et puis on est resté devant. C'était sympa, il n'y avait pas d'arbitres, ils avaient l'air d'être tous contents de lancer des pierres . On s'est dit que ça nous plairait de le faire. Il n'y avait pas que des clubs dans les Alpes, il y en avait un à Rouen. On a essayé et puis on est resté", explique de son côté Michaël, petit dernier de l'équipe et licencié depuis le mois de septembre.

En France, le nombre de curleurs licenciés peine à dépasser les 350. L'entraineur des curleurs de Rouen espère bien que les jeux olympiques permettront de faire naître des vocations.