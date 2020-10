« Non... c'est fini » : le jour où Aurélien Ducroz a stoppé le saut à ski

Avant d'être skieur freeride, Aurélien Ducroz était un champion de saut à ski lorsqu'il était adolescent. Une blessure l'a contraint à abandonner ses rêves de Jeux Olympiques en 2001. Au bord de l'anorexie, il a alors compris que c'était la montagne sa première motivation.

Avec une maman monitrice de ski et un papa guide de haute montagne, impossible d'échapper à l'appel des pistes. Surtout quand on a grandi dans la vallée de Chamonix. Aurélien Ducroz chausse les skis dès le plus jeune âge puis glisse progressivement vers le ski alpin, jusqu'à ses 14 ans. À ce moment-là, il décide de pratiquer le saut à ski et intègre l'équipe de France à 15 ans.

Le train s'arrête en route

Malheureusement, à 18 ans, l'aventure tourne court pour le jeune champion. En septembre 2001, en plein stage de préparation pour les Jeux Olympiques de Salt Lake City (février 2002), Aurélien Ducroz se réceptionne mal sur un saut et ses ménisques ne supportent pas le choc.

Au micro de Bixente Lizarazu dans Planète Liza, il raconte comment le train s'est arrêté en route pour lui : « Quand tu es dedans, tu as tout le monde qui te supporte, mais quand tu descends du wagon […] tu te retrouves un peu tout seul ».

L'Aiguille du Midi et un coup de fil libérateur

L'expérience a été douloureuse à vivre pour Aurélien Ducroz après tant de concessions pour atteindre certains objectifs. Finalement, il décide de changer de vie ! Tout s'est joué lors d'une balade à ski à l'Aiguille du Midi avec son père alors qu'il se remet doucement de cet échec personnel.

Ce jour de décembre 2002, son coach l'appelle pour lui signifier le début d'un stage dans le Jura à la fin du mois. Le jeune Aurélien Ducroz de l'époque regarde autour de lui ce paysage magnifique qui s'offre à ses yeux. Alors la réponse fuse : « Non... Stop... Fini ». Devant son père, il met un terme à sa carrière de champion de saut à ski. C'est la montagne qui l'appelle et non la compétition sportive.

Sortir des sentiers battus

Finalement, quelques années plus tard, il trouvera le compromis idéal avec le freeride. Cette discipline lui permet d'évoluer sans parcours imposé dans un cadre le plus naturel possible. Aurélien Ducroz sera ensuite sacré deux fois champion du monde, en 2009 et 2011.