Où skier à Courchevel et Méribel pendant les championnats du monde de ski ?

Plus de 20.000 spectateurs par jour sont attendus durant les Championnats du monde de ski de Courchevel-Méribel 2023. Pour les vacanciers qui auront la chance d'aller skier à Courchevel et Méribel, voici comment les Championnats du monde vont d'organiser sur les pistes.

À Courchevel et Méribel, les domaines skiables resteront ouverts, à l'exception de quatre pistes fermées : les pistes Choucas et Éterlou à Méribel, et les pistes de l'Éclipse et Granges à Courchevel.

Toutes les liaisons "3 Vallées" fonctionneront normalement et, point intéressant si vous êtes vacanciers, les remontées mécaniques utilisées pour les Championnats du monde seront partagées avec les compétiteurs. Les plus chanceux d'entre vous partageront peut-être un télésiège avec un ou une futur.e champion.ne du monde de ski alpin !

Pour passer sous les pistes de compétitions et assurer la continuité du domaine skiable, notamment entre Courchevel et Méribel mais aussi entre les secteurs Courchevel La Tania et Courchevel Le Praz, des tunnels skieurs ont été créés. (Voir le plan ci-dessous).

Le plan des pistes à Courchevel et Méribel pendant les championnats du monde de ski alpin 2023. - Courchevel-Méribel 2023

À Courchevel

À Courchevel, qui accueillera les compétitions masculines, deux pistes qui accueilleront les compétitions et qualifications sont donc L’Éclipse et le stade Émile-Allais.

La piste de L’Éclipse

L’Éclipse, "dévoilée à l’occasion des finales de la Coupe du monde 2022, allie engagement, technicité et vélocité", elle fait 3,2 km de long pour 30 % de pente moyenne préviennent les organisateurs.

La piste de L’Éclipse - Courchevel-Méribel 2023

Le stade Emile Allais

Les courses de qualification se dérouleront à Courchevel 1850, au stade Emile Allais, tout comme les pistes d'entraînement pour les hommes ( pour plus d'informations, voir le programme des courses ). Depuis Courchevel le Praz (Alpinium), il sera accessible par la télécabine du Praz et le télésiège du Plantrey.

Le stade Emile Allais. - Courchevel-Méribel 2023

Circulation

Notez que la RD98 entre la Tania et Courchevel le Praz est fermée à la circulation de 7h30 à 18h les 5 jours de compétition à Courchevel (sous réserve de modification des dates de compétition) :

Mardi 7 février

Jeudi 9 février

Dimanche 12 février

Vendredi 17 février

Dimanche 19 février

À Méribel

La piste du Roc de Fer à Méribel, dessinée pour les JO 1992, "remodelée depuis pour répondre aux normes édictées par la Fédération Internationale de Ski (FIS)", sera donc le théâtre des compétitions féminines et aussi de l’ensemble des épreuves parallèles.

La piste du Roc de Fer, à Méribel. - Courchevel-Méribel 2023

À Méribel, les pistes d'entraînement pour les femmes sont : La piste de Choucas pour les entraînements de vitesse et la piste de l’Éterlou pour les entraînements techniques.

