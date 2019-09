Ouverture des inscriptions pour la Transjurassienne, c'est gratuit pour les 5 plus rapides!

Franche-Comté, France

Il n'est pas trop tôt pour penser à la Transjurassienne 2020: les inscriptions pour la célèbre course de ski de fond qui traverse le massif jurassien s'ouvrent ce mercredi 11 septembre à 18h sur le site de la Transju. Et les 5 plus rapides pour s'inscrire se verront offrir les frais d'inscription. Les différentes épreuves, avec en point d'orgue la course du dimanche matin sur 68 km, se disputeront le week-end du 8 et 9 février 2020.

Pour participer à la course-reine, le tarif varie de 69 à 94 euros selon les cas (repas compris ou non, licence FFS ou non). Ce tarif "réduit" est réservé à ceux qui s'inscrivent sur internet d'ici le 15 novembre. Il en coûtera pour la même course 10 euros de plus entre le 16 novembre et le 10 janvier, puis 20 euros de plus entre le 11 janvier et le 2 février, date limite des inscriptions sur le site web de la course. Il sera encore possible de s'inscrire sur place au moment du retrait des dossards, moyennant 120 à 145 euros pour le 68 km.

Espérons que les concurrents bénéficieront de meilleures conditions météo que lors de l'édition 2019, où la tempête Isaia et des vents violents ont perturbé la course. Le 68 km avait été remporté par Robin Duvillard chez les messieurs et Anouk Faivre-Picon chez les dames.