Les patineurs français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron poursuivent leur retour réussi à la compétition. Ils ont remporté samedi à Grenoble la danse sur glace des internationaux de France.

Patinage artistique : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron s’imposent à Grenoble

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont remporté samedi les internationaux de France à Grenoble, devant les Canadiens Gilles et Poirier. Déjà en tête vendredi soir après un premier passage sur la glace de Pôle Sud, les Français n’ont pas tremblé samedi, remportant aussi le programme libre, malgré quelques petites erreurs. "Ce n’était pas notre meilleure performance" a concédé Guillaume Cizeron, "mais on a réussi à améliorer les petites choses que l’on voulait améliorer donc c’est positif, le programme commence à prendre du bagage".

Ce succès à Grenoble est le troisième en trois compétitions pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron depuis leur retour sur la glace après une absence de 20 mois liée, entre autre, au Covid.

Meilleure performance de la saison

Avec un total (danse rythmique et libre) de 221,25 points ils réalisent la meilleure performance mondiale de la saison, de bon augure alors que se profile maintenant la finale du grand prix dans trois semaines au Japon où les quadruples champions du monde croiseront pour la première fois de l’hiver les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, leur principaux concurrents en vue des JO de Pékin au mois de février prochain.