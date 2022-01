Perrine Laffont avant les Jeux olympiques : "Je sais qu'il y a beaucoup d'attente autour de moi"

Perrine Laffont s'envole ce mercredi pour la Chine, où elle disputera ses troisièmes Jeux olympiques. Championne olympique en 2018, la skieuse des Monts-d'Olmes rêve d'un nouveau titre. Elle s'est confiée avant de partir.

Perrine, savez-vous à quoi ressemblera le quotidien sur place à Pékin ?

On ne sait pas trop, on verra sur place. On sait juste que l'on va être dans une bulle sanitaire. Ce ne seront pas des Jeux comme en 2018 ou 2014. On aura deux jours de repos pour se remettre du décalage horaire puis quatre jours d'entraînement avant la qualification le 3 février.

Avec la crainte du Covid...

C'est limite ce qui est le plus stressant. Moi je n'ai jamais eu le Covid. Il y a du Covid de partout en ce moment. On essaie vraiment de rester enfermée, de voir le moins de monde possible et de se désinfecter les mains toutes les trois secondes. Il va falloir faire attention à ne pas perdre trop d'énergie à ça et devenir trop parano. En France, on évite les gens comme s'ils avaient la peste quand on va faire les courses. Sur place, je pense que ce sera plus cool, plus relax parce qu'il y aura normalement des gens testés plusieurs fois.

Contrairement aux années précédentes, deux filles vous concurrencent grandement cette saison...

Ce seront de très grosses adversaires. Je vais rester dans ma bulle. Je vais me focaliser sur moi. Il va falloir que j'oublie les autres. Je ne maîtrise pas ce qu'elles font. Il ne faut pas perdre d'énergie à savoir ce qu'elles font. C'est le travail des entraîneurs, pas le mien.

"Triste qu'il n'y ait pas ma famille"

La pression monte déjà ?

Il ne faut pas se leurrer. Ce sera une course à haute pression. Il y aura du stress, de l'adrénaline. Je sais qu'il y a beaucoup d'attente autour de moi. Il ne faut pas croire que ce sera la course la plus simple de ma carrière. Il faut l'accepter et le gérer de la meilleure des manières.

Et le fait d'être tenante du titre ?

J'ai du mal à me souvenir comment j'étais avec Pyeongchang mais ça ne peut pas être pire au niveau de la pression. Je voulais absolument une médaille d'or et ne pas attendre quatre ans de plus. Là je n'ai pas de pression du fait de défendre mon titre. Je resterai championne olympique à vie, personne ne va me l'enlever.

Des Jeux sans public, ça change quoi ?

Ce qui me rend le plus triste, c'est qu'il n'y ait pas ma famille en bas de la piste. Les deux autres Jeux je les ai vécus avec mes parents en bas. Après, le fait qu'il n'y ait pas du tout de public, on est habitués.

Vous arrivez à Pékin après deux beaux weekends de Coupe du monde...

Oui. Cela a fait du bien. Cela a remis l'église au milieu du village. On avait fait des erreurs à perdre un peu trop d'énergie sur la concurrence et sur ce qui se faisait autour. Il a fallu couper avec ce qu'il y autour de moi, ce qui se dit, les adversaires... On ne comprenait pas mes notes en début de saison. Les dernières années, je posais mon run, j'avais de la marge. Maintenant, cette marge n'y est plus. Les filles m'ont rejoint à mon niveau. Cela fait bizarre mais il a fallu l'accepter. Cela rajoute du piment dans la discipline. Ce n'est pas tous les jours faciles.