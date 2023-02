Perrine Laffont championne du monde de ski de bosses

La Française Perrine Laffont est championne du monde de ski de bosses en simple. Ce samedi 25 févrirer à Bakuriani en Géorgie, elle a a survolé l'épreuve de la finale des bosses en simple avec un passage à 87,40 points soit près de quatre points d'avance sur l'Américaine Jealin Kauf (83,56), vice-championne olympique 2022 à Zhangjiakou et l'Autrichienne Avital Carroll (80,19).

Elle décroche ainsi son quatrième titre mondial après 2017 et 2019 en bosses parallèle, et 2021 en bosses simple.

Perrine Laffont, championne olympique en 2018 à Pyeonchang (Corée du Sud). L'Ariégeoise, désormais installée à Annecy marque encore un peu plus l'histoire de son sport ce samedi.

Après son échec aux derniers Jeux olympiques, où elle avait terminé 4e, Perrine Laffont avait décidé de se relancer.

C'est donc une belle victoire pour la jeune femme originaire de l'Ariège qui a déjà en point de mire les Jeux olympiques 2026 de Milan - Cortina d'Ampezzo en Italie.

À seulement 23 ans, l'Ariégeoise a remporté 26 victoires en Coupe du Monde. Elle est aussi lauréate de cinq petits globes de Cristal et deux gros Globe. Elle est désormais quadruple championne du Monde.