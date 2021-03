Perrine Laffont championne du monde : matinale spéciale aux Monts d'Olmes

Quatre globes de cristal, un titre de championne olympique et un titre de championne du monde....L'Ariégeoise Perrine Laffont a désormais tout gagné et à la hauteur de cet événement, France Bleu Occitanie vous propose une matinale en direct ce mardi matin des Mont d'Olmes, sa station, là où tout a commencé. France Bleu donnera la parole à ses proches, à ceux qui ont accompagné la pyrénéenne qui bat des records et se fait un nom dans le palmarès sportif français, à seulement 22 ans. Jacques Laffont le maire de Montferrier, Jérôme Tene le Pdt du club de ski bosse, et surtout Dominique Huillet, la maman de Perrine, seront présents pour cette émission spéciale de 7 heures à 8h30.

Elle a tout gagné mais n'est pas rassasiée

L'un des modèles de Perrine Laffont c'est bien sûr un autre pyrénéen, Martin Fourcade, mais dans d'autres disciplines il y a les Teddy Riner et autre Tony Estanguet. Bref ces sportifs français qui ont su briller et surtout durer...Perrine Laffont veut donc ajouter des étoiles à son CV et prouver qu'elle mérite ses titres consécutifs. La pyrénéenne est restée autant que possible dans son territoire, avec en sixième une entrée en sports études à Ax les Thermes, puis le Bac S à Font-Romeu. Mais comme tous les skieurs de haut-niveau en France, elle a bien dû se résoudre à rejoindre les Alpes au moment des études supérieurs, au moment où les choses très sérieuses ont commencé en compétition.

Les allers-retours -plus de 1500 kms toutes les semaines- ont forgé son caractère explique son entourage. Le caractère d'une femme de conviction et de sa génération, qui prend la parole régulièrement pour défendre le développement durable. Elle participe par exemple à la mission "Toulouse territoire d'avenir" lancée par le maire de la ville rose après la crise du Covid. Perrine Laffont a peut-être tout gagné, mais c'est une certitude, elle a encore besoin de s'exprimer.