Ski de bosses : Perrine Laffont en forme avant les Jeux Olympiques de Pékin

Perrine Laffont a retrouvé le sourire en ce début d'année 2022. De beaux week-ends au Canada puis aux Etats-Unis ont permis à la championne olympique de ski de bosses d'oublier la chute de l'Alpe d'Huez. Place maintenant aux JO de Pékin !

Quatre podiums en quatre courses

La skieuse des Monts d'Olmes n'avait remporté qu'une seule étape de Coupe du Monde lors des cinq premières manches et n'était montée "que" deux fois sur un podium. A Tremblant (une deuxième place et une victoire) et à Deer Valley (une victoire et une troisième place), Perrine Laffont s'est déjà rassurée après l'Alpe d'Huez. Elle s'est également relancée au classement général de la Coupe du Monde. "Pépette" en est désormais à 24 victoires en Coupe du Monde.

Du repos... et se protéger du Covid !

Avant de partir pour la Chine à la fin du mois de janvier, Perrine Laffont va prendre le temps de se reposer chez elle à Annecy, s'entraîner bien sûr dans les Alpes. Avec également une priorité : se protéger au maximum d'une contamination au Covid-19 en évitant autant que faire se peut les contacts extérieurs.

Perrine Laffont est attendue le dimanche 6 février sur la piste pour aller chercher une nouvelle médaille olympique.