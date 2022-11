Perrine Laffont entame sa saison de ski : "J'ai encore la flamme"

Après une année olympique où elle aura abandonné son titre conquis quatre plus tôt mais quand même glané un petit globe de Crystal, la skieuse des Monts d'Olmes repart à l'assaut des bosses.

"Vivre cette vie à 3.000%"

Perrine Laffont a vécu quelques moments difficiles, au point d'envisager une vie sans compétition. Finalement, pas de retraite sportive et à 24 ans l'envie de gagner à nouveau : "Ce n'est pas facile. Quand on a pris goût à la victoire, c'est la seule chose qu'on veut et c'est la seule chose pour laquelle on travaille. Avec du recul, je pense que c'est un mal pour un bien ce qui m'est arrivé. Si j'avais gagné encore les Jeux l'hiver dernier, j'aurais arrêté. La boucle aurait été bouclée. Là, il y a eu de la remise en question et beaucoup de questionnement. Je me suis rendu compte que j'avais encore la flamme en moi de faire du ski de bosses. Je me projette dans quatre ans. Plus les semaines avancent, plus je me dis peut-être même plus... Je me régale à faire ce que je fais. Je suis tellement heureuse dans ma vie. J'ai juste envie d'emmagasiner, de profiter et de vivre à 3.000% cette vie."

Première étape à Ruka

La coupe du Monde de ski de bosses débute ce samedi 3 décembre à Ruka, en Finlande. Le point d'orgue de la saison, ce sera en Géorgie au cœur de l'hiver. La station de Bakuriani accueillera les championnats du monde ski. Une piste que Perrine Laffont ne connait pas et découvrira donc dans quelques semaines.