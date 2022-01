Perrine Laffont, la Boss des Pyrénées : "Pépette" (épisode 1)

SÉRIE. Perrine Laffont dispute cet hiver à Pékin ses troisièmes Jeux Olympiques à seulement 23 ans. La seule athlète de la délégation française venant des Pyrénées, désormais installée à Annecy, a accordé un entretien exceptionnel à France Bleu. Voici le premier épisode, "Pépette".

Perrine Laffont, spécialiste du ski de bosses, a tout gagné. L'or olympique, des Coupes du Monde, etc. A 23 ans, la skieuse ariégeoise originaire des Monts d'Olmes, s'apprête à disputer sa troisième olympiade et va tenter de conserver son titre. Avant de partir pour Pékin, elle a accordé à France Bleu un entretien exceptionnel, au micro de Julien Balidas. Cinq épisodes pour mieux connaitre "Pépette".

Episode 1 : "Pépette"

Voici le premier épisode de notre série consacrée à Perrine Laffont. Elle se livre dans un premier temps sur son enfance et sur ce lieu où tout a commencé : la station des Monts d'Olmes en Ariège.

Sa maman : "Perrine au grand coeur"

Pour en savoir un peu plus sur Perrine Laffont, nous sommes d'abord passés par la case famille : "Perrine elle a un très bon caractère mais un sale caractère. Elle est très douce, très attentive pour les autres. _c'est Perrine au grand coeur_. Elle aime taquiner, rigoler... C'est une jolie personne mais avec un caractère bien trempé", lâche sa maman Dominique installée à Lavelanet.

Réponse de l'intéressée : "C'est quand même une description plutôt positive", sourit Perrine Laffont avant de se plonger dans les souvenirs. "Mes parents étaient vraiment dans le ski, mon père était moniteur. Tous les hivers, il passait ses semaines aux Monts d'Olmes. Dès que j'ai su marcher, ils m'ont mis des skis aux pieds. C'était du ski du matin au soir. Dès que la station était fermée, on allait faire de la luge ou des raquettes. Ou encore du ski en remontant les pistes à pied."

Perrine Laffont et sa maman Dominique. © Maxppp - Grégory YETCHMENIZA

Jean-Michel Banon : "Dès qu'elle se réveillait..."

Perrine a passé ses hivers en famille dans cette station des Monts d'Olmes. Elle revient très souvent et certains l'ont vu grandir. Jean-Michel Banon tient la boutique de location de matériel "Le Mouflon" depuis 40 ans ou presque et lui a fourni ses premiers skis : "On a vu Perrine toute petite. Elle commençait tout juste à marcher qu'elle était déjà là avec sa mère et son père, qui est toujours moniteur ici d'ailleurs. Dès qu'elle se réveillait c'était ou les skis ou les raquettes. C'est que du bonheur de la voir à la télé et gagner pratiquement toutes les courses. C'est toute une région qui est derrière elle, on la suit dès qu'on peut. C'est que du bonheur."

Jean-Michel Banon dans sa boutique "Le Mouflon" aux Monts d'Olmes. © Radio France - Julien Balidas

"Ce n'est pas parce qu'on vient d'une petit station qu'on ne peut pas devenir un grand champion"

Un environnement discret et familial qui a fait de Perrine Laffont une championne olympique : "C'est tout un entourage qui est derrière moi. 15 ans après, ils sont toujours à fond. Les Monts d'Olmes, c'est une petite station familiale où tout le monde se connait. Ce n'est pas la grande industrie du ski qui voit passer des millions de touristes. C'est ce qui fait la beauté de cette station et la rend si spéciale. C'est ma station de cœur. C'est là où mon rêve de devenir une grande skieuse a commencé. Elle est connue internationalement maintenant (rires) ! Souvent, il y a ce cliché des grands sportifs qui viennent des grandes stations et qui ont dévalé les grandes pentes très jeunes. Moi je viens d'une station assez discrète et c'est d'autant plus une fierté de dire que ce n'est pas parce qu'on vient d'une petit station qu'on ne peut pas devenir un grand champion."