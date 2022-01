Perrine Laffont porte-drapeau aux Jeux Olympiques de Pékin ? "J'aimerais bien mais..."

Comme à Tokyo l'été dernier, un homme et une femme de la délégation française seront désignés porte-drapeaux aux Jeux Olympiques de Pékin qui débutent le 4 février prochain. La skieuse des Monts d'Olmes (Ariège) Perrine Laffont fait partie des noms qui reviennent souvent sur la table. Si elle aimerait bien l'être, des soucis d'organisation perturbent les plans. D'autres voix s'élèvent pour que tout soit fait afin de voir "Pépette" porte-drapeau.

Laffont : "Pas l'opportunité à tout le monde d'avoir sa chance"

Perrine Laffont elle-même avoue qu'être porte-drapeau est quelque chose qu'on ne peut refuser mais ce sera sans doute compliqué : "J'aimerais bien... J'aurais beaucoup aimé mais le problème de ces Jeux c'est que les skieurs sont très loin du village olympique. Tout le monde est en train de se casser la tête pour voir comment on pourrait y aller mais il y a quatre heures de voiture. Avec tous les protocoles sanitaires, cela me parait compliqué mais ça aurait été une grande fierté. En plus, les épreuves de ski sont dès le début des Jeux le 5. C'est dommage parce que d'autres athlètes auraient pu y prétendre aussi. Ce n'est pas accessible à tout le monde. Ce sera accessible à ceux qui ont les épreuves en fin de Jeux ou ceux qui sont sur la glace et qui sont sur place à Pékin. _C'est dommage, ça ne laisse pas l'opportunité à tout le monde d'avoir sa chance_", explique-t-elle à France Bleu Occitanie.

Kamel Chibli : "Cela parait hallucinant"

A 23 ans, Perrine Laffont va connaitre sa troisième olympiade et a un palmarès impressionnant. Plusieurs titres en Coupe du Monde et une médaille d'or aux Jeux en 2019. Ce qui fait dire à Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie en charge des sports qu'il faut tout faire pour qu'elle soit porte-drapeau : "C'est regrettable et dommageable pour elle parce que dans l'histoire d'un compétiteur de haut niveau c'est quand même une véritable fierté d'être porte-drapeau de son pays. En plus elle fait l'unanimité. Jeune, déjà championne olympique... Cela parait hallucinant. Si vraiment on considère qu'elle est légitime, il faut créer les conditions pour qu'elle soit porte-drapeau. Je plaiderai au plan national et international. On ne va pas m'expliquer que c'est impossible. Il faut que ça devienne un sujet politique pour qu'elle puisse être porte-drapeau."

Les noms des porte-drapeaux de la délégation tricolore seront connus à la fin du mois de janvier.