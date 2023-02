Perrine Laffont réalise le doublé à Bakuriani, cinquième titre mondial en ski de bosses pour l'Ariégeoise

Un weekend exceptionnel en Géorgie pour Perrine Laffont. La skieuse des Monts d'Olmes a décroché l'or ce dimanche lors de l'épreuve parallèle, en écartant en finale l'Américaine Jaelin Kauf. Au lendemain de son sacre en simple . Un véritable exploit pour Perrine Laffont qui gonfle son palmarès avec désormais cinq titres mondiaux.

C'est la première skieuse de bosses à décrocher cinq titres mondiaux. A 24 ans, elle devient ainsi la skieuse sur bosses la plus titrée de l'histoire devant la Canadienne Jennifer Heil et la Norvégienne Kari Traa, en or à quatre reprises.

" On a toujours des ressources en soi. c'est fou ! "

"C'est ce que tu peux rêver dans une carrière de skieur, de bosseurs. J'en ai rêvé dans mes rêves les plus fous. Le faire là, c'est tellement de satisfaction parce que je suis allé la chercher " conclue Perrine Laffont après sa victoire.

De retour en Ariège le 11 mars

Perrine Laffont qui pourra exhiber fièrement ses médailles le 11 mars prochain chez elle aux Monts d'Olmes puisqu'elle sera présente pour la quatrième édition de son Winter Camp.

Un an après sa quatrième place décevante aux Jeux olympiques 2022 à Pékin, la championne olympique de bosses en 2018 a réussi à se relancer. Elle a décroché sa première victoire de la saison à Deer Valley, en parallèle, puis une autre victoire en Coupe du monde à Chiesa in Valmalenco (Italie), toujours en parallèle. Elle est désormais quintuple championne du Monde.