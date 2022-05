Perrine Laffont repart pour quatre ans, et vise les JO 2026

Pépette continue ! Après beaucoup d'interrogations, suite à son échec aux derniers Jeux olympiques, Perrine Laffont a finalement décidé de rempiler. La championne olympique de ski de bosses 2018 a fini quatrième à Pékin, et elle vise désormais une nouvelle médaille aux Jeux olympiques 2026 de Milan - Cortina d'Ampezzo en Italie. Ça sera son principal objectif, dans les quatre ans qui viennent.

"Ma fin de saison à Megève avec un nouveau petit globe de Cristal m’a convaincu, m’a motivé pour la suite" explique Perrine Laffont. "J’ai donc décidé de rempiler et mettre toutes les chances de mon côté pour rester sur les devants de la scène ces quatre prochaines années. (...) J’ai une passion viscérale pour mon sport et, même si j’ai eu des difficultés à me remettre de ma belle quatrième place à Pékin, j’ai encore beaucoup d’envie et soif de compétition".

À seulement 23 ans, le palmarès de l'Ariégeoise des Monts d'Olmes est impressionnant. Outre son titre olympique en 2018, elle a engrangé 26 victoires en Coupe du Monde. Elle est aussi lauréate de cinq petits globes de Cristal et deux gros Globe, et elle est triple championne du Monde.

Perrine Laffont a repris l'entraînement depuis début mai, avec un nouveau staff nommé par la Fédération Française de ski. Albert Bdeouet succède ainsi à Ludovic Didier à la tête de l’Équipe de France de ski de bosses. La skieuse ariégeoise sera aussi accompagnée à certains moments par un entraîneur particulier.