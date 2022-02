Jeux Olympiques : Perrine Laffont se ressource aux Monts d'Olmes avant de repartir en compétition

L'enfant du pays est de retour aux sources. Après sa quatrième place et ses larmes aux Jeux Olympiques à Pékin, Perrine Laffont s'est empressée de venir se ressourcer en Ariège aux Monts d'Olmes. C'est la station où elle a débuté le ski de bosses et c'est pour partager cette passion, intacte, qu'elle a préparé, ce samedi 19 février, une journée initiation pour les enfants.

"C'est sur cette piste, comme ça que Perrine a débuté". L'homme qui le dit, Fred, le sait bien puisque c'est le premier entraîneur de Perrine, avec le papa de la skieuse, qui enseigne toujours dans la station. Qu'elle revienne aux Monts d'Olmes, moins de quinze jours après Pékin, ça n'étonne pas grand monde.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une trêve qui tombe au meilleur moment pour la skieuse freestyle : ces derniers jours, elle a témoigné sur les réseaux sociaux avoir reçu des messages durs, la visant pour sa "décevante 4ème place" après l'or olympique emporté à Pyeongchang. "Ca fait partie du sport, c'est des côtés moins sympas mais qu'il faut accepter et gérer. C'est sûr qu'on aurait aimé rentrer avec une médaille mais tout l'amour que j'ai reçu, rien qu'avec cette quatrième place, c'est beaucoup plus important qu'une breloque". "Mais ça fait du bien de repasser à autre chose, les pieds sur terre dans ma station", explique Perrine Laffont, en concluant en riant : "qui vous a dit que j'arrêtais ? La vie continue".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas de place pour la déception aux Monts d'Olmes, tout le monde est derrière sa championne, qui le rend bien à la petite station pyrénéenne : "c'est pour remercier tout le monde de l'avoir aidé ou d'avoir participé à arriver là où elle est et ça nous fait plaisir" témoigne Fred, son ancien entraîneur. Le club de ski de bosses en profite et la relève est là : "c'est un coup de cœur, je vais refaire une descente et après je vais faire une photo avec Perrine".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C'est aussi "ce qui fait son adrénaline dans les moments plus difficiles" explique Dominique, sa maman. "Elle avait besoin de rencontrer tous ces gens qui la soutiennent, de se charger de toute cette énergie positive". Une pause de courte durée, quelques jours chez elle en Ariège, avant de repartir s'entraîner. Puisque la coupe du monde reprend mi mars avec une étape en Italie. Il lui en reste trois avant la fin de la saison et "il y a encore de belles choses à aller chercher", conclut Perrine Laffont avec un sourire espiègle.