Perrine Laffont transmet sa passion du ski de bosses aux enfants des Monts d'Olmes

Un peu de pluie, mais du monde ce samedi 11 mars aux Monts d’Olmes, la station de ski des Pyrénées Ariégeoises. Du monde pour côtoyer Perrine Laffont, de retour quelques jours dans son Ariège natale après avoir décroché deux nouveaux titres de championnes du monde de ski de bosses (en simple et en parallèle).

A seulement 24 ans, l’Ariégeoise est désormais la plus titrée de l'histoire des Mondiaux, et dans le palmarès français de la discipline, elle dépasse Edgar Grospiron. Ce samedi, elle organisait un "Winter Camp" dans la station où elle a débuté le ski de bosses, histoire de transmettre sa passion auprès des plus petits.

Perrine, quel était le but de cette journée ? Faire découvrir le ski de bosses aux "pitchounes" ?

Oui, une journée de partage. Partager ma passion du ski que j'ai depuis toute petite. Et puis leur inculquer certaines valeurs qui me sont chères, comme les valeurs de performance. Parler de ma carrière, de mon expérience mais aussi d'écologie. J'évolue dans un milieu naturel qu'il faut protéger avec le réchauffement climatique, et je veux essayer de sensibiliser les jeunes à ces questions là.

Le ski, c'est toujours un sport d'avenir pour les plus jeunes ? Quand on voit les signes de la sécheresse, cet hiver encore, sur les Pyrénées et ailleurs...

Moi j'ai envie d'avoir un discours positif et penser que oui, on va trouver des solutions. On ne va pas arrêter ce réchauffement climatique, mais peut-être juste le stabiliser pour que nos générations futures puissent encore profiter de ce milieu montagneux, de ce milieu enneigé. Milieu dans lequel j'ai grandi et j'ai évolué. C'est de l'or blanc ! Donc pouvoir leur partager tout ça et qu'ils puissent en profiter, ça me tient à cœur.

Comment se lancer dans le ski de bosses, Perrine ?

Je pense qu'il faut venir avec le sourire et l'envie, tout simplement. C'est pas compliqué, il faut juste avoir les genoux un peu souples et anticiper les bosses. Mais c'est justement des conseils que je donne aux enfants.

On commence dans une zone débutants pour les sensibiliser à comment absorber les bosses, comment tourner autour. Ensuite on a une activité pour les plus aguerris. Là, c'est une vraie piste de base de type Coupe de France.

. © Radio France - Mathieu FERRI

Perrine, quel est votre avenir ? Est ce que vous avez les genoux et la tête assez solides pour continuer et aller encore plus loin ?

Oui, je pense que je suis sur une bonne lancée. Et puis, à 24 ans, j'ai encore de belles années devant moi et une belle progression possible.

Donc le coup de mou qu'il y avait eu après les JO 2022 c'est passé. C'est derrière vous ?

Oui, c'est passé. Après, je pense qu'il y a toujours des moments un petit peu compliqués dans une carrière. Mais là, c'est sûr que ce titre mondial, il m'a prouvé que j'avais encore de belles choses à faire. Et maintenant j'ai réussi à trouver mon équilibre. Je sais le temps de repos dont j'ai besoin pour me ressourcer et pour repartir après sur les échéances.

Dans l'imaginaire des Français le ski, c'est les Alpes. On peut faire du ski et du ski de bosses, voire même plus dans les Pyrénées ?

J'en suis la preuve ! Depuis toute petite, je skie ici. Je fais du ski de bosses, donc oui bien sûr.