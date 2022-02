PHOTOS - Les médailles françaises aux JO en biathlon attirent les curieux qui s'essaient à la discipline

Le biathlon est une source de médailles pour la France aux Jeux Olympiques. Le jurassien Quentin Fillon Maillet l'a encore prouvé à Pékin. La discipline bénéficie d'une belle couverture médiatique et attire les curieux. La station du lac Blanc dans le Haut-Rhin en profite et propose des initiations.

"Ce n'est pas évident d'associer deux sports que l'on aime beaucoup, le ski de fond et le tir à la carabine. Ça rajoute du piment", raconte Adrien, 36 ans, venu de Montbéliard. C'est qu'en général, le biathlon, on le regarde plutôt à la télé. Mais avec les multiples performances françaises en coupe du monde ou aux Jeux Olympiques, ça attire. La station du lac Blanc dans le Haut-Rhin propose donc des initiations.

VIDÉO - Initiation au biathlon au lac Blanc

"Il faut savoir gérer son effort. On a les jambes qui tremblent. C'est difficile mais c'est ce que je rêve de faire depuis que je suis toute petite. J'étais amoureuse de Martin Fourcade", nous dit Lisa, 14 ans, licenciée au club du lac Blanc ski nordique.

Reportage France Bleu Alsace lors d'une séance d'initiation au biathlon au lac Blanc Copier

L'effet JO, Antoine Tristram, le vice-président du club, l'a bien vu. "C'est s'essayer à la discipline de manière ludique. Chaque fois qu'il y a des Jeux Olympiques, on a du monde sur ces animations. Ça donne envie de tester. Et puis c'est très bien pour les enfants et les parents qui sont en vacances", termine-t-il.