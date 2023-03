Pierra Menta : la mythique course de ski alpinisme a rendu son verdict

Des bourrasques de vent énormes, une épaisse couche de neige et des températures glaciales... rien de tout ça n'aura suffit à arrêter les glorieux participants à la Pierra Menta.

ⓘ Publicité

Et à l'issue de la course, c'est un duo savoyard qui l'a emporté sur le tableau féminin ! Axelle Mollaret et Emily Harrop, respectivement natives d'Annecy et de Bourg Saint-Maurice, n'ont laissé aucune place au succès et ont devancé leurs premières concurrentes de plus de 32 minutes.

Emily Harrop s'est imposée avec sa coéquipière Axelle Mollaret - Jocelyn Chavy

Une dernière étape un peu particulière

Chez les hommes, c'est le duo italien composé de Michele Boscacci et Davide Magnigni qui s'est imposé d'une courte tête. Les français Xavier Gachet et William Bon Mardion, deuxièmes, n'ont en effet été devancés que de deux petites minutes.

Les italiens Michele Boscacci et Davide Magnigni se sont imposés dans le tableau masculin - Jocelyn Chavy

Les duos en lice devaient parcourir près de 600m de dénivelé positif. Les organisateurs, qui avaient été contraint d'annuler l'étape de la veille au vu des terribles conditions météorologiques, ont cette fois ci opté pour un format un peu particulier puisque la dernière étape s'est disputée sous forme de contre-la-montre. Près de 1000 spectateurs courageux étaient présents ce samedi matin.