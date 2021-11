Les skieurs savoyards de nouveau soutenus par les Domaines Skiables de France

Plus d'un million d’euros pour les skieurs savoyards. Les Domaines Skiables de France accompagnent de nouveau le Comité de ski de Savoie dans la formation des jeunes champions. Il donnent au Mouvement Sportif Savoyard. Un mécénat qui a pour objectif de faire naître des champions de ski dans toutes les catégories : ski alpin, ski nordique, ski freestyle, snowboard ou encore télémark. C’est une somme moins importante que les années précédentes mais qui reste conséquente pour les skieurs.

Cette aide financière c’est pour beaucoup de sportifs, l’assurance d’avoir une saison qui ne leur coute pas trop cher. Benjamin Hoareau est un savoyard, sportif de haut niveau et champion de ski alpin. Cette aide divise le prix de sa saison par deux. « Une saison normale, sans covid c'est aux alentours de 12 000 euros. Il faut rajouter les équipements, les skis,... Cette aide est vraiment primordiale. La part du comité dans la saison elle est énorme, après on est parfois aussi aidé par le club ; à la fin ça nous revient à 5 000, 6 000 euros grand maximum», détaille le skieur.

Fabienne Dheyriat est la secrétaire générale du Comité de ski de Savoie. Elle se réjouit d’avoir gardé le soutien des financeurs malgré la saison blanche l’année dernière. « Le rôle du Comité c'est de former les futurs champions. Ce soutien financier permet aux jeunes de s'entrainer, ça permet aux jeunes de briller sur les podium internationaux. C'est une preuve de confiance que de nous soutenir encore cette année, malgré la situation compliquée que nous vivons », déclare la secrétaire générale.

Les Domaines Skiables de France ont donné 1,175 million d'euros au Mouvement Sportif Savoyard. © Radio France - Marine Clette

Une aide pour préparer les Jeux-Olympiques de 2022

L'année dernière cette aide a grimpé à plus de 3 million d'euros. En fait d'ordinaire le montant est complété par les revenus liés aux rentrées d'argent de la saison de ski. Sauf qu’en 2020, les compteurs sont à zéro.

Mais les Domaines skiables de France ont tenu a maintenir leur mécénat minimum qui représente 1 million 175 mille euros. David Ponson est le président de la section Savoie : « Cette année, l’engagement est encore plus fort après une saison blanche sans clients et chiffre d’affaire. Notre rôle et notre engagement restent identiques durant les moments de réussite ou face aux difficultés. Notre objectif est d'assurer la promotion de la pratique du ski loisirs et la détection des jeunes talents dans les clubs pour les entrainer vers le haut niveau », précise le président.

Pour David Ponson c’est plus qu’un geste financier : « C'est un engagement de très longue durée, ça fait maintenant 30 ans. c'est notre contribution aux territoire. Si en Savoie, qui est _le premier département du ski en France_, on aide pas à fabriquer des jeunes sportifs qui pratiquent le ski, je ne vois pas où on va pouvoir le faire, en tout cas en France », sourit le président.

Une aide qui est bienvenue, à la veille des grandes échéances sportives comme la coupe du monde de ski alpin en 2023 ou encore les Jeux Olympiques de pékin en février prochain.