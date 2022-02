Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'athlètes de Loire et de Haute-Loire aux Jeux Olympiques d'hiver?

La Loire n'est pas une terre de ski, à en croire le nombre de sportifs originaires du département qui participe aux jeux olympiques. La Stéphanoise Tiffany Gautier est la seule ligérienne sur les pistes, tandis que Guillaume Cizeron porte nos couleurs en danse sur glace. Nous avons demandé à l'ancienne skieuse olympique et actuelle directrice de l'école du ski français de Chalmazel, Anne-Flore Ray, comment expliquer ce fait.

Il y a de bons skieurs de partout. Mais là, on est un peu trop isolé.

Y a-t-il un effet Jeux Olympiques sur la fréquentation des cours de ski à Chalmazel?

Anne-Flore Ray : Non pas vraiment. Une petite station comme Chalmazel c'est un petit peu différent des gros sites des Alpes. Il n'y a pas un réservoir d'enfants qui skient énorme en fait. Et du coup, on n'a pas non plus énormément de skieurs qui arrivent à un niveau suffisamment important pour entrer en compétition.

C'est peut-être aussi parce qu'on a peu de petits Ligériens qui vont passer des vacances au ski à Chalmazel qu'on n'a pas de grands champions sur notre territoire, dans la Loire ?

Anne-Flore Ray : Oui. De toute façon, pour arriver aux Jeux Olympiques, les années sont longues, les étapes sont difficiles. On rétrécit peu à peu le groupe de départ pour qu'il n'en sorte que quelques-uns. Donc, si on part déjà avec un petit réservoir, on a peu de chances d'aller au bout avec quelqu'un qui sera sur les grosses épreuves.

Est-ce que c’est aussi par-ce que les infrastructures manquent dans la Loire, que la station de Chalmazel n’a pas les grandes pistes qu’il peut y avoir dans les massifs alpins ?

Anne-Flore Ray : Oui, si on veut vraiment parler que de compétition haut au niveau, c'est évident que la petite station de Chalmazel dans la Loire ne permet pas vraiment à amener un compétiteur à un entraînement aussi intensif et poussé sur des grands espaces. Il n’y a pas de stades fermés, sécurisés, de grande longueur, de grandes largeur, des pentes une grande partie de l'hiver voire même aussi à l'automne ou le reste de l'année. On n'a pas ça donc forcément c'est un peu plus difficile. La personne qui est ligérienne, qui se débrouille très bien va devoir à un moment aller s'inscrire dans un club alpin ou dans les Pyrénées. Il y a de bons skieurs de partout. Mais là, on est un peu trop isolé.